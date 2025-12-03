Logo
Počinju konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu

03.12.2025

07:44

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas će, u okviru konsultacija za izradu budžeta za narednu godinu, razgovarati sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Sastanak je zakazan u 12.00 časova u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

