Počinju konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas će, u okviru konsultacija za izradu budžeta za narednu godinu, razgovarati sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Sastanak je zakazan u 12.00 časova u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci.
