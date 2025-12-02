Reakcije na naredbu CIK-a: ''Neće doći ni do kakvih promjena''

Nema zvaničnih prigovora upućenih CIK-u, ali ponovo se broje listići u Banja Luci, Laktašima i Zvorniku. Kad su u pitanju Laktaši, na jednom biračkom mjestu utvrđeno je 326 potpisa, a bilo je 327 glasačkih listića u kutiji.

"Nikakvih tu promjena neće doći ni na kom biračkom mjestu pa ni u Banja Luci ni Laktašima ni bilo kom mjestu. Ja očekujem da se potvrde ovi rezultati izbora da počnemo da radimo, da predsjednik Republike Srpske koji je dobio najveću podršku građana u ovom momentu preko 10.000 glasova Siniša Karan da preuzme dužnost izvrši primopredaja da stupe rezultati na snagu. A za sve one koji najavljuju da je trebalo doći do ponovnog brojanja imaju sledeće izbore pa neka se dokazuju", rekao je Miroslav Bojić, potpredsjednik SNSD-a.

U Banja Luci će se brojati glasovi u naselju Lauš,OŠ Sveti Sava učionica 13 gdje je od 830 birača, izašlo 361. U Zvorniku se glasovi broje za mjesto Tabanci, a tamo je 23.novembra izašlo 532 od 849 birača. Iz Ujedinjene Srpske poručuju, ponovno prebrojavanje neće promijeniti situaciju.

Republika Srpska CIK naredio da se "ponovo broji" na nekim biračkim mjestima: Oglasio se Stevandić

"Glasovi se mogu brojati na određenim mjestima gdje postoje prigovori, a ne na mjestima gdje neko nije zadovoljan svojim rezultatom", rekao je Nenad Stevanović, predsjednik US.

Na spisku CIK-a su i Gradiška, Brčko i Bijeljina gdje se otvaraju vreće sa izbornim materijalom sa po jednog biračkog mjesta jer je utvrđeno da nedostaju birački spiskovi.

"CIK uvijek iznenađuje svojim ponašanjem pa i ovaj put, a da prethodno niste imali prigovore, ali CIK u namjeri da zaštiti reakcije opozicije i prikloni njihovim stavovima radi tu provjeru, ja mislim da nema razloga imati strah od takvih provjera", rekao je Petar Đokić, predsjednik SP.

Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj održani su 23.novembra. Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju, na osnovu 99,95% obrađenih biračkih mjesta, da je Siniša Karan kandidat SNSD-a osvojio 50,41 odsto, a SDS-ov kandidat Branko Blanuša 48,20% glasova.