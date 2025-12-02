Logo
Reakcije na naredbu CIK-a: ''Neće doći ni do kakvih promjena''

Izvor:

ATV

02.12.2025

19:37

Nema zvaničnih prigovora upućenih CIK-u, ali ponovo se broje listići u Banja Luci, Laktašima i Zvorniku. Kad su u pitanju Laktaši, na jednom biračkom mjestu utvrđeno je 326 potpisa, a bilo je 327 glasačkih listića u kutiji.

"Nikakvih tu promjena neće doći ni na kom biračkom mjestu pa ni u Banja Luci ni Laktašima ni bilo kom mjestu. Ja očekujem da se potvrde ovi rezultati izbora da počnemo da radimo, da predsjednik Republike Srpske koji je dobio najveću podršku građana u ovom momentu preko 10.000 glasova Siniša Karan da preuzme dužnost izvrši primopredaja da stupe rezultati na snagu. A za sve one koji najavljuju da je trebalo doći do ponovnog brojanja imaju sledeće izbore pa neka se dokazuju", rekao je Miroslav Bojić, potpredsjednik SNSD-a.

U Banja Luci će se brojati glasovi u naselju Lauš,OŠ Sveti Sava učionica 13 gdje je od 830 birača, izašlo 361. U Zvorniku se glasovi broje za mjesto Tabanci, a tamo je 23.novembra izašlo 532 od 849 birača. Iz Ujedinjene Srpske poručuju, ponovno prebrojavanje neće promijeniti situaciju.

Пријевремени избори

Republika Srpska

CIK naredio da se "ponovo broji" na nekim biračkim mjestima: Oglasio se Stevandić

"Glasovi se mogu brojati na određenim mjestima gdje postoje prigovori, a ne na mjestima gdje neko nije zadovoljan svojim rezultatom", rekao je Nenad Stevanović, predsjednik US.

Na spisku CIK-a su i Gradiška, Brčko i Bijeljina gdje se otvaraju vreće sa izbornim materijalom sa po jednog biračkog mjesta jer je utvrđeno da nedostaju birački spiskovi.

"CIK uvijek iznenađuje svojim ponašanjem pa i ovaj put, a da prethodno niste imali prigovore, ali CIK u namjeri da zaštiti reakcije opozicije i prikloni njihovim stavovima radi tu provjeru, ja mislim da nema razloga imati strah od takvih provjera", rekao je Petar Đokić, predsjednik SP.

Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj održani su 23.novembra. Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju, na osnovu 99,95% obrađenih biračkih mjesta, da je Siniša Karan kandidat SNSD-a osvojio 50,41 odsto, a SDS-ov kandidat Branko Blanuša 48,20% glasova.

