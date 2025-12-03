Logo
Preminuo brat Ljube Aličića, pjevač utučen o tuge

03.12.2025

13:29

Rođeni brat pjevača Ljube Aličića preminuo je u 65 godini, a sahranjen je na Muslimanskom groblju u Šapcu.

Osman Aličić preminuo je 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na vječni počinak. Sahrana je obavljena u krugu porodice i prijatelja.

Ljuba Alicic

Scena

Ljuba Aličić proslavio 70. rođendan u kladionici sa Darkom Lazićem

Osman je iza sebe ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i kćerku Aleksandru. Sa porodicom je živio u Šapcu gdje je i sahranjen.

Pjevač Ljuba Aličić utučen je od tuge za rođenim bratom koga danas oplakuje mnogo brojna rodbina, piše Blic.

Ljuba Aličić

