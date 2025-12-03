Preminuo brat Ljube Aličića, pjevač utučen o tuge

03.12.2025
13:29
Komentari:0
Rođeni brat pjevača Ljube Aličića preminuo je u 65 godini, a sahranjen je na Muslimanskom groblju u Šapcu.
Osman Aličić preminuo je 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na vječni počinak. Sahrana je obavljena u krugu porodice i prijatelja.
Scena
Ljuba Aličić proslavio 70. rođendan u kladionici sa Darkom Lazićem
Osman je iza sebe ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i kćerku Aleksandru. Sa porodicom je živio u Šapcu gdje je i sahranjen.
Pjevač Ljuba Aličić utučen je od tuge za rođenim bratom koga danas oplakuje mnogo brojna rodbina, piše Blic.
Scena
1 mj0
Scena
10 mj0
Scena
1 god0
Scena
1 god0
Scena
7 h0
Scena
19 h0
Scena
19 h4
Scena
20 h0
Najnovije
Najčitanije
16
56
16
50
16
45
16
44
16
40
Trenutno na programu