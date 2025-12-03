Logo
Darko Lazić otkrio istinu o zaradi na veseljima: ''Kamo sreće da je to sve moje''

03.12.2025

09:55

Komentari:

Дарко Лазић открио истину о заради на весељима: ''Камо среће да је то све моје''

Pjevač Darko Lazić je nedavno gostovao u podkastu kod Bokija 13 te je otkrio mnoge nepoznate detalje iz svog privatnog ali i poslovnog života.

Pjevač je gostujući kod Bojana Jankovskog govorio o počecima svoje karijere pa je otkrio i neke šokantne detalje iz privatnog života koji je po nekima, pomalo i skandalozan.

Lazić se govoreći o poslu dotakao i bakšiša, pa je otkrio koliko po večeri zarade i kako ga podjele.

- To kada se podijeli na 15 pjevača i nekoliko muzičara, dođe na dvije, tri hiljade evra. Međutim, to kada se skupi na gomilu, bude 50, 60, 70 hiljade evra priznao je folker.

Darko Lazic

Scena

Darko Lazić šokirao priznanjem: ''Spavao sam sa 358 žena, imam spisak''

Ljudi kada to gledaju na snimcima, misle: "Pogledaj kako se on razbija od para..." Kamo sreće da je to sve moje... - nastavio je Darko.

On je otkrio kako se deli bakšiš na kraju. Pjevač je priznao da više tako često ne radi svadbe kao što je to ranije.

''U mom slučaju se sve dijeli na ravne časti. Više ne nastupam na svadbama, kao što sam ranije. Odradim poneku, ali jako rijetko. Svoju platu dobijaš kroz bakšiš, pa to samo tako izgleda. To se radi da bi se to vidjelo'', objasnio je Lazić.

Darko Lazic

Scena

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

''Kažem na primjer da koštam deset hiljada evra. Fiksno mi isplaćuje tih mojih deset hiljada tokom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija'', objasnio je pevjač u podkestu "B-13".

(Telegraf.rs)

Darko Lazić

