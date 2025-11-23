Novi trend: Darko Lazić pjeva na lažnoj svadbi

Poznati pjevač Darko Lazić prihvatio je da pjeva ni manje ni više nego na lažnoj svadbi u Novom Sadu, na kojoj ulaz košta 70 evra i sve je uključeno u cijenu.

Neobičan trend: Lažne svadbe u Srbiji

U Srbiji je u posljednje vrijeme počeo da se širi neuobičajen i pomalo bizaran trend - organizovanje lažnih svadbi, a na jednoj od njih će nastupati i pjevač Darko Lazić.

Ugostitelji širom zemlje nude priliku da se ljudi provedu kao na pravom svadbenom veselju, i to uz sve detalje od muzike, hrane i pića do ceremonijalnih uloga mladenaca i kuma.

Jedan od najočiglednijih primjera ovog trenda biće održan 28. decembra u Novom Sadu, gdje će na takvoj lažnoj svadbi nastupati poznati pjevač Darko Lazić.

On će uveseljavati "mladence", kumove i sve prisutne goste, dok je cijena ulaznice 70 evra, sve uključeno - hrana, piće i atmosfera kao na pravoj svadbi.

Reakcije na društvenim mrežama

Oglas za događaj objavljen je na mreži Iks uz komentar: "Je li narod toliko očajan i nema prijatelja, pa mora da ide na lažne svadbe?". Reakcije na društvenim mrežama su podijeljene - dok jedni smatraju da je koncept zabavan i interesantan, drugi su zaprepašćeni idejom da neko može platiti za "lažnu proslavu".

Inače, trend organizovanja lažnih svadbi je počeo da se praktikuje, a jedna je već održana u junu ove godine.

Govor matičarke koji se pamti

Matičarka je održala govor koji se pamti:

"Dragi Stefane i Danice, stojite ovdje ne zato što morate, nego zato što želite. Imate puno smisla za humor. Stefane, da li obećavaš da ćeš večeras biti uz Danicu dok muzika svira i dok se toči piće?" na šta je Stefan odgovorio odlučno sa "da". Matičarka je potom nastavila, dok su se gosti smijali i snimali sve: "Danice, da li obećavaš da ćeš večeras voljeti, poštovati i tagovati lažnog supruga?", na šta se, nakon premišljanja, Danica jasno izjasnila sa "da", prenosi Telegraf.