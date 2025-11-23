Logo

Takmičarka Zvezda Granda pala na binu - razlog je zapravo sjajan

Agencije

23.11.2025

16:33

Сандра Јанковић, такмичарка Звезда Гранда
Foto: Screenshot

Takmičarka Zvezda Granda, Sandra Janković, imala je toliku tremu tokom nastupa da je na trenutak zaboravila tekst pjesme.

Iako joj nije bilo svejedno da se po prvi put pojavi pred žirijem i kamerama, uspjela je da prođe u drugi krug, a kada su je prozvali, od sreće je pala na binu.

Николина Вуликић

Region

Srećan epilog potrage: Pronađena Nikolina Vulikić!

Emisija je sinoć donijela mnoge talentovane pjevače, ali Sandra se posebno istakla svojim emotivnim nastupom.

Tokom baraža, kada je Voja Nedeljković izgovorio njen broj, zaletjela se na podijum i okliznula, odletjele su joj štikle, a ona je bosa ležala smijući se od sreće što joj je pružena prilika da se i dalje takmiči.

"Jesi li živa? Daj mi ruku, je l' kičma u redu?", upitao je Voja Nedeljković, nakon što joj je pomogao da ustane.

"Zovem se Sandra Janković, imam 18 godina i dolazim iz Čačka. Hvala puno svima, potrudiću se da opravdam ovo", istakla je pjevačica.

Ova takmičarka se u prvom krugu Zvezda Granda predstavila pjesmama "Rano moja" od Ane Bekute i "Učinilo vreme svoje" Zlate Petrović, ali je dobila samo šest "da" i jedan panik taster od Sanje Vučić.

Kako su Keba i Dara zaigrali tokom izvođenja druge numere, tako je Sandra na kratko zaboravila stih pjesme, pa se umjesto riječi čulo "na-na-na".

муп републике српске полиција српске полиција рс

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske: Prijavljen incident

"Trema te je pojela", konstatovala je Ana Sević nakon nastupa, a Voja Nedeljković je pokušavao da pokaže takmičarki gdje se nalazi, ali ga nije vidjela.

Voditelj je primijetio da nešto sa Sandrom nije u redu, pa nije znao da li je povrijeđena zbog rezultata ili joj se slošilo zbog treme.

"Hoćeš da zaplačeš? Je l’ imaš vazduha? Hoćeš vodu? Vidim da se ljuljaš", poručio je zabrinuto Voja, a takmičarka otkrila da nema vazduha i da joj je ovo bilo prvo javno pojavljivanje, ako se izuzme audicija.

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

