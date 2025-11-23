Takmičarka Zvezda Granda pala na binu - razlog je zapravo sjajan

Takmičarka Zvezda Granda, Sandra Janković, imala je toliku tremu tokom nastupa da je na trenutak zaboravila tekst pjesme.

Iako joj nije bilo svejedno da se po prvi put pojavi pred žirijem i kamerama, uspjela je da prođe u drugi krug, a kada su je prozvali, od sreće je pala na binu.

Emisija je sinoć donijela mnoge talentovane pjevače, ali Sandra se posebno istakla svojim emotivnim nastupom.

Tokom baraža, kada je Voja Nedeljković izgovorio njen broj, zaletjela se na podijum i okliznula, odletjele su joj štikle, a ona je bosa ležala smijući se od sreće što joj je pružena prilika da se i dalje takmiči.

"Jesi li živa? Daj mi ruku, je l' kičma u redu?", upitao je Voja Nedeljković, nakon što joj je pomogao da ustane.

"Zovem se Sandra Janković, imam 18 godina i dolazim iz Čačka. Hvala puno svima, potrudiću se da opravdam ovo", istakla je pjevačica.

Ova takmičarka se u prvom krugu Zvezda Granda predstavila pjesmama "Rano moja" od Ane Bekute i "Učinilo vreme svoje" Zlate Petrović, ali je dobila samo šest "da" i jedan panik taster od Sanje Vučić.

Kako su Keba i Dara zaigrali tokom izvođenja druge numere, tako je Sandra na kratko zaboravila stih pjesme, pa se umjesto riječi čulo "na-na-na".

"Trema te je pojela", konstatovala je Ana Sević nakon nastupa, a Voja Nedeljković je pokušavao da pokaže takmičarki gdje se nalazi, ali ga nije vidjela.

Voditelj je primijetio da nešto sa Sandrom nije u redu, pa nije znao da li je povrijeđena zbog rezultata ili joj se slošilo zbog treme.

"Hoćeš da zaplačeš? Je l’ imaš vazduha? Hoćeš vodu? Vidim da se ljuljaš", poručio je zabrinuto Voja, a takmičarka otkrila da nema vazduha i da joj je ovo bilo prvo javno pojavljivanje, ako se izuzme audicija.