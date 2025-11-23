Logo

Preminuo Zoran Đorđević, kolege se opraštaju od njega

23.11.2025

16:17

Преминуо Зоран Ђорђевић, колеге се опраштају од њега

Glumac Zoran Đorđević preminuo je u 79. godini u Beogradu.

Zoran je bio član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 1971, aktivni glumac i tokom penzionerskih dana.

Od njega su se oprostili ispred Beogradskog dramskog pozorišta.

"Završio je glumu u klasi profesora Minje Dedića na FDU i čitavu karijeru proveo je posvećen BDP-u, u kom je prvi put nastupio 1968. godine u predstavi 'Đido', u Dedićevoj režiji. Zoran Đorđević je jedan od rijetkih glumaca koji je čitav radni vijek proveo u Beogradskom dramskom pozorištu. Rodio se i odrastao na Crvenom krstu, tu je izvođena prva predstava koju je gledao i poslije koje je, kako je sam zapisao, postao 'klinac koji sanja pozorište', kao i prva profesionalna predstava u kojoj je igrao, a nastupao je i kad je penzionisan", kažu u BDP-u i dodaju:

"Odigrao je preko 70 uloga na matičnoj sceni. Izdvajaju se naslovi: Na leđima ježa, koja je igrana preko 300 puta, Vesele žene Vindzorske, Dva viteza iz Verone, Ivkova slava, Zona Zamfirova, Večiti mladoženja, Puču, Revizor, Jazavac pred sudom, Poltron, Sabirni centar, Besnilo, Psovači, Karmen. Posebno je izdvajao saradnju sa rediteljem Paolom Mađelijem u predstavama Večeras improvizujemo, Centrifugalni igrač, Trinaest božijih tričarija... Među posljednje projekte ubrajaju se Let iznad kukavičjeg gnezda, Falsifikator, Kad su cvetale tikve, Zaljubljeni Šekspir. Bio je član izvorne postave Bube u uhu (JDP) u kojoj je igrao više od šest decenija".

Ostvario je niz uloga na filmu, uključujući i naslovnu ulogu Mikija u nemačkoj produkciji "Mikijeva balada“, koja je dobitnik niza nagrada u Italiji, Španiji, Njemačkoj, ali i "Srebrnog jajeta" na Kustendorf festivalu.

"Od ostvarenja snimljenih za televiziju, pominjemo Diplomce, Beogradske priče, Otpisane, Vuk Karadžić, Bolji život, Porodično blago i nagrađenu dramu Apoteka Golubović. Bio je član ansambla na koga su uvijek svi mogli da se oslone, vijeran i posvećen saradnik, histrion koji je svakako umio da iznenadi neočekivanim scenskim rješenjima. Svojim životom i radom postavio je i održao visoke moralne i umjetničke kriterijume", piše u objavi BDP- a.

Kako navode, datum sahrane i komemoracije će biti naknadno objavljeni.

