Logo

Snimak razigrane medvjedice Ljubice iz Doboja oduševio sve

Izvor:

ATV

23.11.2025

15:32

Komentari:

0
Медвједица Љубица
Foto: Screenshot

Dok snijeg nekima donosi klizave puteve i hladne prste, medvjedici Ljubici znači samo jedno, prava zimska zabava.

Na stranici "Naša Maša" objavljen je snimak koji je oduševio sve ljubitelje životinja, a u kojem Ljubica hrabro juri u susret pahuljama dok se drugi sklanjaju od hladnoće.

Љубав дејт

Ljubav i seks

Ovi horoskopski znakovi ne odustaju tako lako od ljubavi

"Zima nije zima ako se ne igramo u snijegu. Maša se izležava, ali Ljubica ne miruje", stoji u objavi, a vesela medvjedica to potvrđuje svakim skokom i okretom u bijeloj pahulji.

Maša i Ljubica su dvije medvjedice koje su članovi paraglajding kluba "ParaGost" spasili kada su kao vrlo male ostale bez majke.

јахорина

Ekonomija

Dobre najave za Srpsku: Očekuje nas uspješna sezona

Danas su narasle u razigrane i pitome stanovnice Baze Paragost u Gornjoj Paklenici kod Doboja, udaljene 17 kilometara od grada, gdje su pronašle svoj dom i postale prava atrakcija ovog utočišta za divlje životinje.

Spašene iz šuma Ozrena – Maša 2019, a Ljubica godinu dana kasnije, ove medvjedice svakodnevno pokazuju koliko uživaju u slobodi i igri, a video njihove zimske radosti još jednom je podsjetnik na ljepotu i važnost zaštite divljih životinja.

Pogledajte u nastavku razigranu Ljubicu:

Podijeli:

Tagovi:

Medvjed

Doboj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обавјештајци тврде: Спрема се атентат на врховног вођу

Svijet

Obavještajci tvrde: Sprema se atentat na vrhovnog vođu

3 h

0
Травничанину двије године за покушај убиства супруге: Жену убо чакијом у груди

Hronika

Travničaninu dvije godine za pokušaj ubistva supruge: Ženu ubo čakijom u grudi

3 h

0
Тадија Пантић

Hronika

Ovo je Tadija ubijen usred bijela dana

3 h

0
Гужве на више граничних прелаза

Gradovi i opštine

Gužve na više graničnih prelaza

3 h

0

Više iz rubrike

Гужве на више граничних прелаза

Gradovi i opštine

Gužve na više graničnih prelaza

3 h

0
Аутобус превоз

Gradovi i opštine

Vozač izbacio djevojku iz javnog prevoza zbog psa: Intervenisala i policija

4 h

0
Широм ХНК нема струје, екипе на терену

Gradovi i opštine

Širom HNK nema struje, ekipe na terenu

4 h

0
Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима

Gradovi i opštine

Najveća izlaznost u Doboju, najmanja u Stanarima

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner