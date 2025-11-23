Snimak razigrane medvjedice Ljubice iz Doboja oduševio sve

Dok snijeg nekima donosi klizave puteve i hladne prste, medvjedici Ljubici znači samo jedno, prava zimska zabava.

Na stranici "Naša Maša" objavljen je snimak koji je oduševio sve ljubitelje životinja, a u kojem Ljubica hrabro juri u susret pahuljama dok se drugi sklanjaju od hladnoće.

"Zima nije zima ako se ne igramo u snijegu. Maša se izležava, ali Ljubica ne miruje", stoji u objavi, a vesela medvjedica to potvrđuje svakim skokom i okretom u bijeloj pahulji.

Maša i Ljubica su dvije medvjedice koje su članovi paraglajding kluba "ParaGost" spasili kada su kao vrlo male ostale bez majke.

Danas su narasle u razigrane i pitome stanovnice Baze Paragost u Gornjoj Paklenici kod Doboja, udaljene 17 kilometara od grada, gdje su pronašle svoj dom i postale prava atrakcija ovog utočišta za divlje životinje.

Spašene iz šuma Ozrena – Maša 2019, a Ljubica godinu dana kasnije, ove medvjedice svakodnevno pokazuju koliko uživaju u slobodi i igri, a video njihove zimske radosti još jednom je podsjetnik na ljepotu i važnost zaštite divljih životinja.

Pogledajte u nastavku razigranu Ljubicu: