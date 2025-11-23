Obavještajci tvrde: Sprema se atentat na vrhovnog vođu

Izvor:
B92
23.11.2025
15:17
Komentari:0
Iransko Ministarstvo obavještajnih poslova upozorilo je da strani protivnici, među kojima su Sjedinjene Američke Države i Izrael, navodno rade na pokušajima likvidacije vrhovnog lidera Alija Hamneija i destabilizacije Islamske Republike.
Kako prenosi iranska agencija ISNA, ministar obavještajnih službi Esmail Hatib izjavio je da "neprijatelj pokušava da na različite načine ugrozi vrhovnog vođu, ponekad kroz pokušaje atentata, a ponekad kroz direktne neprijateljske operacije".
Hronika
Ovo je Tadija ubijen usred bijela dana
Nije precizirao da li govori o konkretnom događaju, ali iranski zvaničnici često navode spoljne zavjere kao prijetnju stabilnosti zemlje.
Ipak, otvorene izjave o mogućim pokušajima atentata na Hamneija rijetko su se pojavljivale prije 12-dnevnog sukoba između Irana i Izraela u junu ove godine.
Hronika
Travničaninu dvije godine za pokušaj ubistva supruge: Ženu ubo čakijom u grudi
Hatib je poručio da "oni koji deluju u tom pravcu, svjesno ili nesvjesno, rade kao infiltrirani agenti neprijatelja", jasno aludirajući na SAD i Izrael.
Gradovi i opštine
3 h0
Nauka i tehnologija
3 h0
Zanimljivosti
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
18
48
18
29
18
12
18
10
17
57
Trenutno na programu