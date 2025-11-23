Obavještajci tvrde: Sprema se atentat na vrhovnog vođu

Iransko Ministarstvo obavještajnih poslova upozorilo je da strani protivnici, među kojima su Sjedinjene Američke Države i Izrael, navodno rade na pokušajima likvidacije vrhovnog lidera Alija Hamneija i destabilizacije Islamske Republike.

Kako prenosi iranska agencija ISNA, ministar obavještajnih službi Esmail Hatib izjavio je da "neprijatelj pokušava da na različite načine ugrozi vrhovnog vođu, ponekad kroz pokušaje atentata, a ponekad kroz direktne neprijateljske operacije".

Nije precizirao da li govori o konkretnom događaju, ali iranski zvaničnici često navode spoljne zavjere kao prijetnju stabilnosti zemlje.

Ipak, otvorene izjave o mogućim pokušajima atentata na Hamneija rijetko su se pojavljivale prije 12-dnevnog sukoba između Irana i Izraela u junu ove godine.

Hatib je poručio da "oni koji deluju u tom pravcu, svjesno ili nesvjesno, rade kao infiltrirani agenti neprijatelja", jasno aludirajući na SAD i Izrael.