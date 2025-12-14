Logo
Large banner

Evropa će do 2030. prestati da postoji kao globalni politički subjekat

Izvor:

SRNA

14.12.2025

13:24

Komentari:

0
Европа ће до 2030. престати да постоји као глобални политички субјекат
Foto: ATV

Evropa će se do 2030. godine prestati da postoji kao globalni politički subjekat, rekao je vanredni profesor Ruske predsjedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu Nikolaj Gaponenko.

''Evropska unija će do 2030. godine biti prostor sa oslabljenim nadnacionalnim institucijama. Njena "strateška autonomija" postaće prazna fraza'', istakao je on u izvještaju pod nazivom "Strateška prognoza - Evropa na ivici krize: Nova realnost 2026-2030", koji je TASS dobio na uvid.

Јури Ушаков

Svijet

Ušakov o Trampovom planu: Rusija iznijela stav, ako bude određenih izmjena, imaćemo oštre primjedbe

On je naveo da će ideja "ujedinjene Evrope od Lisabona do Vladivostoka" na kraju ustupiti mjesto stvarnosti podijeljenog, militarizovanog i ekonomski slabog kontinenta.

Ocijenio je i da će njen uticaj na globalne procese u Africi, na Bliskom istoku i u zemljama Azije i Pacifika biti dramatično smanjen.

Podijeli:

Tagovi:

Evropska unija

Evropska unija

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

Svijet

Novi saobraćajni znak počeo da se koristi u Evropi: Kazne i do 400 KM ako ga ne poštujete

1 d

0
На њему ће бити ћирилица: Стиже нови евро, ово је изглед

Ekonomija

Na njemu će biti ćirilica: Stiže novi evro, ovo je izgled

2 d

0
Мариана Мијаиловић

Svijet

Cijela Evropa traga za Marianom Mijailović

2 d

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

3 d

0

Više iz rubrike

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

Svijet

Ušakov o Trampovom planu: Rusija iznijela stav, ako bude određenih izmjena, imaćemo oštre primjedbe

3 h

0
Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Svijet

Vitkof i Kušner stigli u Berlin

3 h

0
Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Svijet

Pucnjava u Australiji - teroristički napad na praznik Hanuke

3 h

0
Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

Svijet

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

FIFA objavila važnu vijest

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner