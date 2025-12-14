Evropa će se do 2030. godine prestati da postoji kao globalni politički subjekat, rekao je vanredni profesor Ruske predsjedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu Nikolaj Gaponenko.

''Evropska unija će do 2030. godine biti prostor sa oslabljenim nadnacionalnim institucijama. Njena "strateška autonomija" postaće prazna fraza'', istakao je on u izvještaju pod nazivom "Strateška prognoza - Evropa na ivici krize: Nova realnost 2026-2030", koji je TASS dobio na uvid.

On je naveo da će ideja "ujedinjene Evrope od Lisabona do Vladivostoka" na kraju ustupiti mjesto stvarnosti podijeljenog, militarizovanog i ekonomski slabog kontinenta.

Ocijenio je i da će njen uticaj na globalne procese u Africi, na Bliskom istoku i u zemljama Azije i Pacifika biti dramatično smanjen.