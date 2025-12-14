Logo
Ušakov o Trampovom planu: Rusija iznijela stav, ako bude određenih izmjena, imaćemo oštre primjedbe

Izvor:

RT Balkan

14.12.2025

13:11

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе
Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov/Sputnik

Moskva će se snažno usprotiviti ukoliko se u mirovni plan za Ukrajinu unesu neprihvatljive izmjene, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov novinaru kanala "Rusija 1" Pavlu Zarubinu.

''Ne znam šta će se na kraju ispasti na papiru nakon ovih konsultacija. Ali teško da će to biti nešto dobro'', istakao je ruski zvaničnik.

Kako je pojasnio, doprinos Ukrajinaca i Evropljana mirovnom planu za rješenje ukrajinskog sukoba vjerovatno neće biti konstruktivan i da u tome leži problem.

''Ako dođe do određenih izmjena, imaćemo veoma oštre primjedbe, jer smo veoma jasno iznijeli svoj stav, koji je, čini se, bio sasvim jasan Amerikancima'', rekao je Ušakov novinaru Rusije 1, Pavlu Zarubinu.

Стив Виткоф

Svijet

Vitkof i Kušner stigli u Berlin

Pomoćnik ruskog predsjednika je istakao da bi Rusija mogla da uloži primjedbe na više tačaka.

''Tamo će biti neke odredbe koje su za nas potpuno neprihvatljive, uključujući pitanje teritorija. To je moje mišljenje. Pitanje teritorija je aktivno razmatrano ovde u Moskvi, i Amerikanci ne samo da znaju, već i razumiju naš stav'', naglasio je Ušakov.

zelenski tramp

Svijet

Tramp pojačava pritisak na Zelenskog: Dao mu rok?

Podsjećamo, američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof planira da se sastane sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim u Njemačkoj kako bi razgovarali o planu za okončanje sukoba, prenosi "Politiko".

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je izjavio da vjeruje u iskrene namjere Trampa kada je u pitanju traženje rješenja za ukrajinski sukob, prenosi RT Balkan.

