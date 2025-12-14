Ušakov o Trampovom planu: Rusija iznijela stav, ako bude određenih izmjena, imaćemo oštre primjedbe

Moskva će se snažno usprotiviti ukoliko se u mirovni plan za Ukrajinu unesu neprihvatljive izmjene, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov novinaru kanala "Rusija 1" Pavlu Zarubinu.

''Ne znam šta će se na kraju ispasti na papiru nakon ovih konsultacija. Ali teško da će to biti nešto dobro'', istakao je ruski zvaničnik.

Kako je pojasnio, doprinos Ukrajinaca i Evropljana mirovnom planu za rješenje ukrajinskog sukoba vjerovatno neće biti konstruktivan i da u tome leži problem.

''Ako dođe do određenih izmjena, imaćemo veoma oštre primjedbe, jer smo veoma jasno iznijeli svoj stav, koji je, čini se, bio sasvim jasan Amerikancima'', rekao je Ušakov novinaru Rusije 1, Pavlu Zarubinu.

Pomoćnik ruskog predsjednika je istakao da bi Rusija mogla da uloži primjedbe na više tačaka.

''Tamo će biti neke odredbe koje su za nas potpuno neprihvatljive, uključujući pitanje teritorija. To je moje mišljenje. Pitanje teritorija je aktivno razmatrano ovde u Moskvi, i Amerikanci ne samo da znaju, već i razumiju naš stav'', naglasio je Ušakov.

Podsjećamo, američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof planira da se sastane sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim u Njemačkoj kako bi razgovarali o planu za okončanje sukoba, prenosi "Politiko".

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je izjavio da vjeruje u iskrene namjere Trampa kada je u pitanju traženje rješenja za ukrajinski sukob, prenosi RT Balkan.