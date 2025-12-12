Na njemu će biti ćirilica: Stiže novi evro, ovo je izgled

Evrozona će se ponovo proširiti 1. januara 2026, kada će Bugarska uvesti evro, a pritom joj je omogućeno da sama oblikuje izgled svojih kovanica.

Bugarska postaje 21. članica evrozone, a kao i sve druge zemlje, dobila je priliku da predloži vlastite motive za nacionalnu stranu evrokovanica.

Nove kovanice biće puštene u opticaj u januaru, prenose njemački mediji.

Kovanica od 2 evra prikazuje portret svetog Pajsija Hilandarskog, ključne ličnosti bugarskog narodnog preporoda i autora djela Slaveno-bugarska istorija.

Na kovanici se nalaze godina izdavanja, naziv države "BЪLGARIЯ“ te riječ "EVRO“ ispisana ćirilicom. Uz ivicu je dvaput utisnut natpis "BOŽE PAZI BЪLGARIЯ“ ("Bože, zaštiti Bugarsku“) – jednom pravilno, a jednom obrnuto piše "Feniks magazin".

Bugarski evro

Kovanica od 1 evra prikazuje svetog Ivana Rilskog, zaštitnika Bugarske i osnivača Samostana Rila, prikazanog s krstom i svitkom u ruci. Uz njegov lik navedeni su godina izdavanja, naziv države na bugarskom te riječ "EVRO“ na ćirilici.

50 centi

Novac od 50 centi sadrži reljefni prikaz Madarskog konjanika – kamene rezbarije iz 8. vijeka i UNESKO-ove svjetske baštine.

Konjanik je okrenut udesno i probija lava – snažan simbol iz bugarske prošlosti. Dizajn takođe uključuje godinu izdavanja, natpis "BЪLGARIЯ“ (naziv države na bugarskom) i riječ "STOTINKI“ ("CENT“) na ćirilici.

20 centi

Bugarski evro

10 centi

5 centi

2 centa

1 cent

Sve zemlje EU u evrozoni mogu odabrati dizajne specifične za zemlju za svoje kovanice nakon pridruživanja monetarnoj uniji. Osim toga, postoje i prigodne kovanice. Svaka zemlja može odabrati dva dizajna za njih svake godine.

Usput, euronovčanice imaju jedinstvene dizajne preko nacionalnih granica. Obično prikazuju kartu Evrope na jednoj strani, dok druga strana prikazuje vrata ili prozore u raznim arhitektonskim stilovima.

Nisu sve zemlje EU usvojile evro. Od 27 država članica EU, šest je zadržalo vlastite valute: Poljska, Danska, Rumunija, Švedska, Češka i Mađarska.

