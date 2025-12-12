Kreće isplata 52.000.000 KM građanima Srpske

Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će u ponedjeljak, 15.12.2025. godine u Republici Srpskoj biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i isplate korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 52.000.000 KM.

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Republika Srpska Dodik: Apsolutna laž da sam koristio avion Vlade Srpske

Ministarstvo finansija će u ponedjeljak isplatiti i novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć opštinama i gradovima u Republici Srpskoj.