Kreće isplata 52.000.000 KM građanima Srpske

12.12.2025

13:55

Креће исплата 52.000.000 КМ грађанима Српске
Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će u ponedjeljak, 15.12.2025. godine u Republici Srpskoj biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i isplate korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 52.000.000 KM.

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Apsolutna laž da sam koristio avion Vlade Srpske

Ministarstvo finansija će u ponedjeljak isplatiti i novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć opštinama i gradovima u Republici Srpskoj.

