Travničaninu dvije godine za pokušaj ubistva supruge: Ženu ubo čakijom u grudi

Kantonalni sud u Novom Travniku osudio je Z.D. iz Travnika na dvije godine robije zbog pokušaja ubistva supruge A. D., koju je ubo čakijom u grudni koš.

Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Travnik, a sve se desilo 14. maja lani u tom mjestu.

Kako je navedeno u presudi, on je u vrijeme pokušaja ubistva bio pijan sa koncentracijom alkohola u krvi od 2,04 promila a kada je došao kući prvo je počeo verbalnu prepirku sa ženom.

Potom je kako se navodi, uzeo nož-čakiju, dužine sječiva 5,5 cm, ukupne dužine oko 13cm, te svjestan da je može ubiti, zamahnuo je oštricom noža u pravcu njene glave i grudi.

Povrijedio je u pred‌jelu grudnog koša

Dalje se dodaje da je ženu pogodio u predio grudnog koša i tom prilikom joj nanio laku povredu i to ubodnu ranu širine reza oko 2 cm.

"Time je počinio krivično d‌jelo Ubistvo iz člana 166. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28. istoga Zakona", piše u presudi.

Sud mu je izrekao dvogodišnju kaznu zatvora u koju mu je u skladu sa zakonski odedbama uračunato vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru.

Radi se o prediodu od 14.5.2024. godine do 14.6.2024. godine.

Obavezno liječenje

Takođe mu je uz izdržavanje kazne zatvora izrečena sigurnosna mjera obaveznog liječenja od zavisnosti u trajanju od dvije godine.

Osim toga presudom mu je izrečena sigurnosna mjera oduzimanja predmeta, pa se privremeno oduzeti predmet, čakija – preklopni nož, dužine sječiva 5,5 cm, ukupne dužine 13 cm kao predmet koji je upotrijebljen u počinjenju krivičnog d‌jela, ovom odlukom oduzima i po pravosnažnosti presude će se uništiti.

Oslobođen troškova krivičnog postupka

"Na temelju odredbe članka 202. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine optuženi se d‌jelomično oslobađa od obveze naknade troškova kaznenog postupka", piše u presudi.

To se odnosi na obvezu plaćanja nagrade i nužnih izdataka postavljenog branitelja.

Istovremeno se obvezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka na ime medicinskog vještačenja u ukupnom iznosu od 518,59 KM, kao i na ime paušala u iznosu od 100 KM, sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.