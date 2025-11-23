Logo

Ovo je Tadija ubijen usred bijela dana

Izvor:

Telegraf

23.11.2025

15:12

Komentari:

0
Тадија Пантић
Foto: Društvene mreže

Vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić (25), brutalno je likvidiran juče na Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu.

Kako su mediji ranije pisali, dvojica muškaraca su bila na skuteru bez tablica kada su prišli Tadiji i pucali mu u glavu i tijelo. Pucnje su čuli brojni prolaznici, a ubrzo su ugledali tijelo mladića iza trafike.

Граница Градишка

Gradovi i opštine

Gužve na više graničnih prelaza

Pantić je prije pucnjave navodno primijetio da ga neko prati i pokušao je da pobjegne, ali ga je napadač sustigao i u njega ispalio najmanje pet hitaca.

"Sumnja se da je Tadija P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku vidio da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta" kazao je sagovornik, a potom dodao:

"Napadač je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu i za njim se intenzivno traga".

Pantić je ubijen nedaleko od zgrade u kojoj je živio. Iako porijeklom iz Zemuna, u posljednje vrijeme stanovao je na Novom Beogradu.

Dva puta izbjegao smrt

Ubijeni Tadija je prvi put izbjegao smrt kad je bio obračun navijača na Gazeli u junu. Kamere su snimile da napadači na skuterima okružuju automobile u kojim su navijači Partizana, koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, dok je u jednom od automobila bio i Tadija. Tad je otvorena pucnjava.

Орао

Zanimljivosti

Orao Rajka od polaska sa rodnog Uvca preletjela pola svijeta

Drugi put je bio kad je makedonski maneken Martin S. poginuo u eksploziji u iznajmljenom stanu u centru Beograda, navodno je bio angažovan da ubije Tadiju, prenosi "Telegraf".

Maneken je, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv.

Istraga je i dalje u toku, a za napadačem ili više njih i dalje se intenzivno traga i na snazi je policijska akcija Vihor 3.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Beograd

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутобус превоз

Gradovi i opštine

Vozač izbacio djevojku iz javnog prevoza zbog psa: Intervenisala i policija

4 h

0
Њемачка повећала број депортација од почетка године

Svijet

Njemačka povećala broj deportacija od početka godine

4 h

0
До 11 часова излазност у Теслићу 7 одсто

Republika Srpska

Do 11 časova izlaznost u Tesliću 7 odsto

4 h

0
Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Republika Srpska

Birači glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

4 h

0

Više iz rubrike

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Hronika

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

5 h

0
Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Hronika

Muškarac izboden dok je uzimao novac na bankomatu: Bore mu se za život

7 h

0
Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

Hronika

Iza rešetaka braća osumnjičena za silovanje d‌ječaka u Tuzli

8 h

0
Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

Hronika

Užas u Srbiji: Muškarac (41) pretukao majku u autobusu, prijetio da će je ubiti

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner