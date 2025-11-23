Ovo je Tadija ubijen usred bijela dana

Vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić (25), brutalno je likvidiran juče na Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu.

Kako su mediji ranije pisali, dvojica muškaraca su bila na skuteru bez tablica kada su prišli Tadiji i pucali mu u glavu i tijelo. Pucnje su čuli brojni prolaznici, a ubrzo su ugledali tijelo mladića iza trafike.

Pantić je prije pucnjave navodno primijetio da ga neko prati i pokušao je da pobjegne, ali ga je napadač sustigao i u njega ispalio najmanje pet hitaca.

"Sumnja se da je Tadija P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku vidio da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta" kazao je sagovornik, a potom dodao:

"Napadač je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu i za njim se intenzivno traga".

Pantić je ubijen nedaleko od zgrade u kojoj je živio. Iako porijeklom iz Zemuna, u posljednje vrijeme stanovao je na Novom Beogradu.

Dva puta izbjegao smrt

Ubijeni Tadija je prvi put izbjegao smrt kad je bio obračun navijača na Gazeli u junu. Kamere su snimile da napadači na skuterima okružuju automobile u kojim su navijači Partizana, koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, dok je u jednom od automobila bio i Tadija. Tad je otvorena pucnjava.

Drugi put je bio kad je makedonski maneken Martin S. poginuo u eksploziji u iznajmljenom stanu u centru Beograda, navodno je bio angažovan da ubije Tadiju, prenosi "Telegraf".

Maneken je, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv.

Istraga je i dalje u toku, a za napadačem ili više njih i dalje se intenzivno traga i na snazi je policijska akcija Vihor 3.