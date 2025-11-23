Težak udes u BiH: Klio na krovu nasred puta

Teža saobraćajna nezgoda dogodila se kod Jablanice, zbog čega se vozači koji prolaze ovom dionicom pozivaju na dodatni oprez.

Kako se može vidjeti na fotografijama, automobil reno klio završio je na krovu nasred puta.

Za sada nema informacija da li je neko u ovoj nezgodi povrijeđen.

Takođe, nisu poznate ni tačne okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajke.