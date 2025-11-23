Logo

Dobre najave za Srpsku: Očekuje nas uspješna sezona

SRNA

23.11.2025

15:20

Republiku Srpsku, prema informacijama sa terena, očekuje uspješna zimska turistička sezona, koja će po rezultatima nadmašiti prethodne, rekla je Srni portparol Turističke organizacije Republike Srpske (TORS) Sanela Šimun.

Ona je navela da je zvanično otvaranje zimske turističke sezone najavljeno za 11. decembar na Jahorini, gdje turiste očekuju brojni sadržaji.

Али Хаменеи

Svijet

Obavještajci tvrde: Sprema se atentat na vrhovnog vođu

"Osim Jahorine, očekujemo skijanje i u Ski-centru `Igrišta`, kao i na Kozari", rekla je Šimunova.

Ona dodaje da se u Republici Srpskoj veliki broj turista očekuje i za predstojeće novogodišnje praznike.

Prema njenim riječima, u većini gradova biće organizovan doček Nove godine na otvorenom, kao i u mnogobrojnim ugostiteljskim objektima.

"Tu su i novogodišnji festivali koji se održavaju već od kraja novembra, pa sve do polovine januara na kojima turisti mogu uživati u dnevnom programu, klizanju, različitim izložbama, te dobroj gastronomiji i domaćim proizvodima", rekla je Šimunova.

Ona je navela da TORS trenutno radi program za narednu godinu kojim je obuhvaćen niz aktivnosti, projekata i mjera koje će doprinijeti povećanju broja turista i promociji turističke ponude Republike Srpske na domaćem i inostranim tržištima.

Граница Градишка

Gradovi i opštine

Gužve na više graničnih prelaza

"Zadovoljni smo brojem dolazaka i noćenja turista ove godine, koji se povećava iz godine u godinu. Za devet mjeseci imamo više od 16.500 ostvarenih noćenja nego u istom periodu lani i za 17.835 dolazaka više", rekla je Šiminova.

Ona je navela da je za devet mjeseci Republiku Srpsku posjetilo 393.266 turista koji su ostvarili 928.226 noćenja, što je za 4,4 odsto više dolazaka i dva odsto više noćenja u odnosu na isti period prošle godine.

Šimunova kaže da su, osim domaćih turista, najviše noćenja ostvarili gosti iz zemalja okruženja - Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, a kada je riječ o ostalim evropskim zemljama iz Turske, Njemačke, Austrije i Italije.

Turizam

Turistička organizacija

