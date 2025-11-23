Prvi pacijent iz Srbije otputovao na terapiju - primiće rusku vakcinu protiv raka

Upravo je u Moskvu otišao prvi pacijent sa malignim melanomom iz Srbije, potvrdio je doktor Vladimir Jakovljević sa FMN iz Kragujevca.

"Veoma sam ponosan na činjenicu da je Srbija među prvim zemljama koja je poslala svog pacijenta u Moskvu da se liječi takozvanom mRNK vakcinom protiv raka. Praktično, čim je zvanično Rusija odobrila ovaj projekat, mi smo poslali pacijenta. Na vakcini protiv raka se radi ove godine ubrzano. U tom prvom aktu, kada sam se ja susreo sa tom terapijom, rečeno je da će to biti za 4 najsmrtonosnija tumora, a to su karcinomi pluća, karcinomi bubrega, karcinomi pankreasa i maligni melanom, onaj čuveni, famozni zli mladež koji može da napravi grdne probleme, kao što ih i pravi. Pacijent iz Srbije ima takav problem", rekao je doktor i dodao:

"Ja sam u intenzivnom kontaktu sa profesorom Sergejom Boljevićem, koji je naše gore list, Balkanac, porijeklom iz Crne Gore, a inače je šef Katedre za patologiju Sečenov univerziteta u Moskvi, najstarijeg ruskog medicinskog univerziteta. A na toj katedri, gdje je on rukovodilac, radim kao gostujući profesor već osam i po godina. Naša saradnja je zaista bila plodonosna u prethodnom periodu, što se može vidjeti i po broju radova u dostupnim bazama podataka i po broju ruskih postdiplomaca koji su dolazili kod nas. Što treba da bude na ponos i ovoj zemlji i Univerzitetu u Kragujevcu i fakultetu, da ruski postdiplomci dolaze u laboratoriju kod nekog tamo profesora Jakovljevića u Srbiji da rade doktorate, a njihov univerzitet je stariji od naše savremene države. Ne računajući srednjovekovnu".

On je istakao da su u prethodnom periodu imali plodonosnu saradnju, prenosi "Srpska info".

"On je mene kao dugogodišnjeg poslovnog partnera, prijatelja i kolegu koga cijeni ubacio u Naučni savjet koji se bavi razvojem te tehnologije. Ukratko, Rusi su u startu uzeli da rade isključivo na pacijentima kojima je to bukvalno posljednji voz, posljednja karta za eventualno izlječenje. Napravili su kriterijume početkom ove godine i opredijelili su se definitivno u prvom aktu za nesitnoćelijski karcinom pluća, jer karcinoma pluća ima više histoloških i kliničkih formi, i za maligni melanom. To je početak", ističe doktor.

Objasnio je i koji su kriterijumi da bi neko dobio pomenutu terapiju.

"Kriterijumi da budete kandidat za tu vrstu terapije su vrlo strogi i podrazumijevaju da ste prošli sve dotadašnje nivoe liječenja, uključujući imunoterapiju, koja je sada vrlo popularna i daje dobre rezultate. Ako ništa drugo, pacijenta sa karcinomom ubacuju u hronicitet, duži ili kraći, što i jeste jedna od strategija. Praktično, dolazi do potpune promjene strategije liječenja malignih bolesti. Kao i kad su neke druge stvari u pitanju, liječenje autoimunih bolesti", kaže i nastavlja:

"Ranije se išlo na to da se, praktično, naš imunitet što više lijekovima oslabi. Imunitet je bio sve slabiji jer su to bili imunosupresivni lijekovi koji se koriste. Sada se praktično stimuliše imunitet. Kako to Sergej voli da kaže, a dosta lijepo zvuči za široke narodne mase, mi praktično otvaramo kišobran i omogućavamo da taj tumor, koji je pod kišobranom, praktično bude bombardovan od strane našeg imuno sistema. Ovom terapijom pokušavamo da stimulišemo naš imuni sistem da specifično reaguje na taj dotični tumor. Uzme se biopsija tog tumora, u laboratorijskim uslovima izloži se našim tjelesnim tečnostima, krvi, serumu ili plazmi, i naprave se titar antitijela u našem serumu, koristeći metode vještačke inteligencije, čiji je broj višestruko veći nego kada bi se čekalo na vakcinu, kao što se čekalo, što može da traje i mjesecima. Koncentracija se postiže veća".

"Oni su u to uključili i Univerzitet Lomonosov, kao jednu od najvećih škola matematike na svijetu, koja se bavi vještačkom inteligencijom. I za tri nedjelje otprilike postižu takav nivo antitijela. Naprave puno antitijela koja se poslije toga pacijentu vraćaju u 10 jednakih doza, na svake dvije nedjelje. Pacijent, dakle, 5 mjeseci mora da leži u bolnici u Rusiji. Nadamo se da će se u potpunosti izliječiti", kaže Jakovljević.