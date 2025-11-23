Pokušao da ispadne duhovit, pa "oživio" svoju pokojnu babu

Izvor:
Kada pomislimo da smo vidjeli sve na društvenim mrežama, pojavljuju se priče koje istovremeno nasmiju i šokiraju.
Jedan korisnik je odlučio da “oživi” svoju babu na Fejsbuku, tako što je napravio lažni profil svoje bake, koja je, priznaje, umrla još 2019. godine.
Momak je želio da se ispadne duhovit i da u život svoje familije unese crni humor, pa je lajkovao svaki status rodbine, naravno potpuno diskretno.
"Napravio sam lažni profil babe i lajkovao sve statuse rodbine. Baba je umrla 2019. Godine", napisao je momak na sajtu Ispovijesti.
Korisnici su se šokirali.
"Nije tako strašno posjetiti psihologa", napisala je jedna korisnica u komentarima, piše "Kurir".
Pojedini misle i da je to laž. Neki su se i nasmijali.
"Mogu da zamislim njihove reakcije. Baba sa onog svijeta lajkuje svima", navodi se u komentaru, piše "Kurir".
