Logo

Трамп загрмио на Украјину: Немате никакве захвалности

23.11.2025

16:48

Коментари:

0
Трамп загрмио на Украјину: Немате никакве захвалности
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп је поручио да "украјинско руководство није исказало никакву захвалност за напоре САД да оконча сукоб са Русијом".

Он је на својој друштвеној мрежи навео да је наслиједио сукоб који никада није требало да се догоди.

- Рат који је губитнички за све, посебно за милионе људи који су тако непотребно погинули. Украјинско руководство није изразило никакву захвалност за наше напоре, а Европа наставља да купује нафту од Русије. САД настављају да продају огромне количине оружја НАТО-у, за дистрибуцију Украјини (покварени Џо је дао све, бесплатно, бесплатно, укључујући и велики новац). Бог благословио све животе који су изгубљени у људској катастрофи - навео је Трамп.

Он је јуче саопштио да је његов приједлог за мир у Украјини, којим би се окончао руско-украјински сукоб, није његова коначна понуда. Навео је да сукоб мора да се заврши на овај или онај начин.

Сандра Јанковић

Сцена

Такмичарка Звезда Гранда пала на бину - разлог је заправо сјајан

Неколико минута раније, украјински предсједник Володимир Зеленски рекао је да сада постоји разумијевање да би мировни план који предлажу САД могао узети у обзир националне интересе Украјине.

Све ово се дешава док се у Женеви настављају разговори између делегација САД-а, Украјине и њихових европских савезника о плану за крај рата у Украјини који је започела Русија.

Европски лидери су критиковали амерички план од 28 тачака, који се широко сматра повољним за Русију.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Обавјештајци тврде: Спрема се атентат на врховног вођу

Свијет

Обавјештајци тврде: Спрема се атентат на врховног вођу

3 ч

0
Њемачка повећала број депортација од почетка године

Свијет

Њемачка повећала број депортација од почетка године

4 ч

0
Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Свијет

Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

4 ч

0
Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Свијет

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

55

Пет година лудачке среће је пред ова три знака

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner