Трамп загрмио на Украјину: Немате никакве захвалности

23.11.2025
16:48
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп је поручио да "украјинско руководство није исказало никакву захвалност за напоре САД да оконча сукоб са Русијом".
Он је на својој друштвеној мрежи навео да је наслиједио сукоб који никада није требало да се догоди.
- Рат који је губитнички за све, посебно за милионе људи који су тако непотребно погинули. Украјинско руководство није изразило никакву захвалност за наше напоре, а Европа наставља да купује нафту од Русије. САД настављају да продају огромне количине оружја НАТО-у, за дистрибуцију Украјини (покварени Џо је дао све, бесплатно, бесплатно, укључујући и велики новац). Бог благословио све животе који су изгубљени у људској катастрофи - навео је Трамп.
Он је јуче саопштио да је његов приједлог за мир у Украјини, којим би се окончао руско-украјински сукоб, није његова коначна понуда. Навео је да сукоб мора да се заврши на овај или онај начин.
Сцена
Такмичарка Звезда Гранда пала на бину - разлог је заправо сјајан
Неколико минута раније, украјински предсједник Володимир Зеленски рекао је да сада постоји разумијевање да би мировни план који предлажу САД могао узети у обзир националне интересе Украјине.
Све ово се дешава док се у Женеви настављају разговори између делегација САД-а, Украјине и њихових европских савезника о плану за крај рата у Украјини који је започела Русија.
Европски лидери су критиковали амерички план од 28 тачака, који се широко сматра повољним за Русију.
Најновије
Најчитаније
18
55
18
48
18
29
18
12
18
10
Тренутно на програму