Logo
Large banner

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

Извор:

Телеграф

02.12.2025

15:41

Коментари:

0
Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

Пјевач Дарко Лазић тренутно ужива у браку са Катарином, а прије ње је био у брачној заједници са пјевачицом Аном Севић.

За пјевача су се лијепиле многе дјевојке, а он истиче да не зна тачан број жена са којима је био док није упловио у брачне воде.

илу-новац-27102025

Економија

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

Лазић је у подкасту код Бокија 13 признао да је некада знао да за један наступ буде са двије дјевојке.

На Бокијево питање како се то организује и гдје буду они, Дарко је одговорио:

- Једна буде прије наступа, једна послије. Некад и двије послије. Нађемо се некако - истакао је Дарко Лазић.

Дарко Лазић истиче да није тип мушкарца који воли да вара, па никада дјевојку са којом је био у озбиљној вези није преварио. Ипак, док је био сам, радио је свашта.

- Имао сам тројку. Мислим да је то сваки мушкарац прошао који се бави овим послом и који је мало темпераментан - изјавио је Дарко Лазић уз констатацију да Катарина зна за кога се удала и да њој овај податак сигурно неће бити шокантан.

Вожња, телефон

Наука и технологија

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

Био са више од 300 жена

Дарко Лазић раније је тврдио да има и списак имена жена са којима је провео ноћ и да их је преко 300.

- 358! Имам списак код куће. То ми је занимљиво било, али 2011. године сам престао да пишем. Могу да ти сликам и да ти пошаљем списак. Има неких за које не треба да се зна - рекао је Дарко Лазић једном приликом.

Подијели:

Тагови:

Дарко Лазић

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

Република Српска

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

8 ч

21
Досије: Убиство Слађане Милошевић

Емисије

Досије: Убиство Слађане Милошевић

8 ч

0
Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Економија

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

8 ч

0
Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија

Савјети

Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија

8 ч

0

Више из рубрике

Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу

Сцена

Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу

10 ч

0
Несвакидашња ситуација на концерту Аце Пејовића: Трудница га замолила да јој открије пол бебе

Сцена

Несвакидашња ситуација на концерту Аце Пејовића: Трудница га замолила да јој открије пол бебе

12 ч

0
Марија Шерифовић

Сцена

Марија Шерифовић се огласила први пут након очеве смрти, ево шта је поручила пратиоцима

14 ч

0
Огласио се Никола Роквић након што му је отказан наступ у Сплиту и открио прави разлог

Сцена

Огласио се Никола Роквић након што му је отказан наступ у Сплиту и открио прави разлог

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner