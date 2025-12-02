Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

Извор:
Телеграф
02.12.2025
15:41
Пјевач Дарко Лазић тренутно ужива у браку са Катарином, а прије ње је био у брачној заједници са пјевачицом Аном Севић.
За пјевача су се лијепиле многе дјевојке, а он истиче да не зна тачан број жена са којима је био док није упловио у брачне воде.
Лазић је у подкасту код Бокија 13 признао да је некада знао да за један наступ буде са двије дјевојке.
На Бокијево питање како се то организује и гдје буду они, Дарко је одговорио:
- Једна буде прије наступа, једна послије. Некад и двије послије. Нађемо се некако - истакао је Дарко Лазић.
Дарко Лазић истиче да није тип мушкарца који воли да вара, па никада дјевојку са којом је био у озбиљној вези није преварио. Ипак, док је био сам, радио је свашта.
- Имао сам тројку. Мислим да је то сваки мушкарац прошао који се бави овим послом и који је мало темпераментан - изјавио је Дарко Лазић уз констатацију да Катарина зна за кога се удала и да њој овај податак сигурно неће бити шокантан.
Дарко Лазић раније је тврдио да има и списак имена жена са којима је провео ноћ и да их је преко 300.
- 358! Имам списак код куће. То ми је занимљиво било, али 2011. године сам престао да пишем. Могу да ти сликам и да ти пошаљем списак. Има неких за које не треба да се зна - рекао је Дарко Лазић једном приликом.
