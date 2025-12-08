"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

U Osnovnoj školi "Nadežda Petrović" na Novom Beogradu u petak, 5.decembra, učenik je pronašao papir sa prijetećim sadržajem o čemu je odmah obaviještena policija, saznaje "Blic".

Kako nezvanično saznaje "Blic", OŠ "Nadežda Petrović" i policija su preduzeli mjere iz svoje nadležnosti, a danas, 8.decembra, dio učenika nije došao u školu.

U školi za sada nisu željeli da komentarišu ovaj događaj.

"Patrola policije dežura ceo dan. Tri patrole se nalaze u blizini, jedna je konstanto u okolini škole. Sve kamere su uključene u komandnom centru koje prate tu školu", kaže izvor "Blica".