Nesavjesni vlasnici: Psa sa tumorom na mozgu bacili u tuđe dvorište

Izvor:
Telegraf
08.12.2025
09:56
Komentari:0
Prije nekoliko dana u dvorište jedne kuće u Zemunu, kao stara vreća puna nepotrebnih drangulija, usred noći ubačen je slijep, gluv i bolestan pas.
Vlasnica kuće, i sama vlasnica jednog psa, uradila je ono što bi učinio svaki savjestan, plemenit čovjek – uvela je u dom bigla za koga se ispostavilo da je ženka. Kuca je bila potpuno dezorijentisana i uplašena i neprestano se vrtjela u krug: na veterinarskom pregledu utvrđeno je da ima neurološke probleme, tačnije otkriven joj je tumor na mozgu čija operacija, nažalost, nije moguća.
Ovakav scenario samo je još jedan slučaj u svijetu napuštenih kućnih ljubimaca, čiji okrutni vlasnici ne mogu da podnesu činjenicu da treba da neguju starog i bolesnog četvoronožnog prijatelja, pa rješavaju da ga odbace pod okriljem noći.
Gradovi i opštine
Nekim građanima BiH komunalno preduzeće plaća račune za struju
Prema posljednjem izvještaju, biglica je prošla kompletnu dijagnostiku kod veterinara i nalazi se u stacionaru.
"Ona je i dalje pod velikim stresom, jer otkako je izbačena, za samo tri dana promijenila je čak šest lokacija, potpuno je dezorijentisana i uplašena.
Njeno stanje je takvo da stalno mora da bude uz nekoga, jer se bez ljudskog prisustva potpuno izgubi i vrti u krug i nesvesno povrjeđuje."
Udruženje Petmondo.Serbia, koje je preuzelo ovu napaćenu dušu, čuvaće je i njegovati do njenog poslednjeg daha.
Ukoliko neko želi da pruži pomoć udruženju, bolesnoj biglici i drugim psima, u objavi koja se nalazi u tekstu može pronaći sve potrebne detalje, piše Telegraf.rs.
Srbija
3 h0
Srbija
7 h0
Srbija
16 h1
Srbija
17 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu