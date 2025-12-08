Nesavjesni vlasnici: Psa sa tumorom na mozgu bacili u tuđe dvorište

Prije nekoliko dana u dvorište jedne kuće u Zemunu, kao stara vreća puna nepotrebnih drangulija, usred noći ubačen je slijep, gluv i bolestan pas.

Vlasnica kuće, i sama vlasnica jednog psa, uradila je ono što bi učinio svaki savjestan, plemenit čovjek – uvela je u dom bigla za koga se ispostavilo da je ženka. Kuca je bila potpuno dezorijentisana i uplašena i neprestano se vrtjela u krug: na veterinarskom pregledu utvrđeno je da ima neurološke probleme, tačnije otkriven joj je tumor na mozgu čija operacija, nažalost, nije moguća.

Ovakav scenario samo je još jedan slučaj u svijetu napuštenih kućnih ljubimaca, čiji okrutni vlasnici ne mogu da podnesu činjenicu da treba da neguju starog i bolesnog četvoronožnog prijatelja, pa rješavaju da ga odbace pod okriljem noći.

Gradovi i opštine Nekim građanima BiH komunalno preduzeće plaća račune za struju

Prema posljednjem izvještaju, biglica je prošla kompletnu dijagnostiku kod veterinara i nalazi se u stacionaru.

"Ona je i dalje pod velikim stresom, jer otkako je izbačena, za samo tri dana promijenila je čak šest lokacija, potpuno je dezorijentisana i uplašena.

Njeno stanje je takvo da stalno mora da bude uz nekoga, jer se bez ljudskog prisustva potpuno izgubi i vrti u krug i nesvesno povrjeđuje."

Udruženje Petmondo.Serbia, koje je preuzelo ovu napaćenu dušu, čuvaće je i njegovati do njenog poslednjeg daha.

Ukoliko neko želi da pruži pomoć udruženju, bolesnoj biglici i drugim psima, u objavi koja se nalazi u tekstu može pronaći sve potrebne detalje, piše Telegraf.rs.