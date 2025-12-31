Načelnik opštine u Srpskoj: Iduće godine dobijamo status grada

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović očekuje da će Foča iduće godine dobiti dugo očekivani status grada, što bi je strateški pozicioniralo u ovom dijelu Srpske i donijelo joj mnoge prednosti.

"Izmjenama zakonskih rješenja, Foči je otvorena mogućnost da konkuriše za dobijanje statusa grada", rekao je Vukadinović Srni.

On je istakao da su tokom 2025. godine realizovane sve aktivnosti planirane opštinskim budžetom, riješen višedecenijski problem sanitarne deponije, završena zgrada za mlade bračne parove, dok je izgradnja Staračkog doma u Miljevini u poodmakloj fazi.

Nijedan korisnik budžeta, napominje načelnik, nije ostao uskraćen za predviđena sredstva, dok je kreditna zaduženost na minimumu, a Foča je među prvim opštinama u Srpskoj koje su usvojile budžetski okvir za narednu godinu.

Jedan od većih projekata koji je uspješno priveden kraju je gradnja zgrade sa 50 stanova za mlade bračne parove, koji su dobili mogućnost da svoju prvu nekretninu kupe za 1.350 KM po metru kvadratnom.

"Većim dijelom smo završili zgradu za mlade bračne parove, a ostaje da početkom iduće godine uredimo parking-prostor i da napravimo Trg porodice, čime ćemo taj projekat zatvoriti. Mislim da je ovih 50 porodica dobilo najbolje moguće uslove, na najboljoj lokaciji, po najjeftinijoj cijeni novogradnje u Republici Srpskoj", navodi Vukadinović.

Riješen je i višedecenijski problem nedostatka sanitarne deponije, koja je izgrađena na lokalitetu Grabe, a u toku je, navodi Vukadinović, izrada projekta konzervacije i zatvaranja stare deponije u Rječici.

"Gradnja Staračkog doma u Miljevini je poodmakloj fazi i od tog projekta opština će imati mnoge koristi. Imamo 30 penzionera smješteno u domove širom Srpske i regije, porimarni cilj je da ih vratimo u naš dom i da kapacitete proširimo. Zaposliće se određeni broj ljudi, a primat će imati Miljevina", naveo je Vukadinović.

U budžetskom okviru za narednu godinu, četiri miliona KM planirano je za kapitalne investicije, a jedna od tih mogla bi biti gradnja zatvorenog bazena.

"Planiramo potencijalno gradnju zatvorenog bazena na jednoj lokaciji u urbanom dijelu grada. U planu je rješavanje parking-prostora u brojnim kvartovima, gdje god postoji mogućnost za proširenje parkinga. Pozvali smo stručna lica da nam ponude konkretna rješenja da li je na lokaciji u centru isplativo praviti garažu ili parking-prostore", rekao je Vukadinović.

U godišnjim programima koji se usvajaju u februaru konačno će se definisati kapitalni projekti, a opština razmatra i mogućnost ankete među građanima putem Radio Foče.

"Želimo da vidimo šta od kapitalnih projekata o kojima razmišljamo podržavaju naši građani, da kažu svoje da li su za neki projekat ili ne. Ono što definitivno stoji je asfaltiranje lokalnih puteva, tako da opredijeliti sredstva za te namjene nikad nije naodmet", smatra Vukadinović.

Opština je svoj dio obaveza u vezi sa gradnjom stadiona za vještačku travu u Donjem Polju završila i čeka se da, čim dozvole vremenske prilike, svoj dio posla uradi i Fudbalski savez, nakon čega će ispod stadiona biti napravljena pješačka staza prema mostu "Deveti maj".

"Namjeravamo da naše komunalno preduzeće aplicira za međunarodne projekte, uz sufinansiranje opštine, da obnovimo kompletnu komunalnu opremu i video-nadzor, a ta investicija je oko 500.000 KM. Morali bismo donijeti odgovarajuće skupštinske odluke o visini kažnjavanja neodgovornih lica, da pooštrimo kazne, jer drugačije je kada obnovimo kontejnere, nadstrešnice i postavimo video-nadzor", navodi Vukadinović.

U planu je uređenje Aladžanskog parka sa osvjetljavanjem staze prema brdu Dub, gdje se gradi veliki spomen-krst, kao i rekonstrukcija Planinarskog doma na Zabrani.

U 2025. godini riješen je status Javne ustanove Park prirode "Tara", koji je prešao u nadležnost opštine.

Time se, navodi Vukadinović, otvaraju mogućnosti da lokalna zajednica, kada završi asfaltiranje puta kroz kanjon Tare za potrebe rafting turizma, ubira prihode od naplate putarine, ali i da bolje uredi rafting djelatnost.

U tom smislu, u narednoj godini opština će uložiti sredstva u adaptaciju bivše škole u Zavaitu za potrebe Parka prirode "Tara".

"Zadovoljni smo povećanjem broja noćenja turista, naravno ne u očekivanoj mjeri, ali se definitivno prave iskoraci u evidentiranju broja noćenja, što nam stvara jednu novu ulaznicu kod republičkih institucija da tražimo rješavanje infrastrukturnih problema", ističe načelnik opštine.

Opština je, podsjeća Vukadinović, obezbijedila zemljište i prateće dozvole za gradnju novog bloka Medicinskog fakulteta, kao i za novi blok studentskog doma u Donjem Polju sa oko 380 ležajeva i oko 30 novih radnih mjesta, dok je indijski investitor izrazio namjeru da izgradi 150 apartmana za strane studente na parceli prema Jošanici koju bi otkupio od opštine.