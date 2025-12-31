Patrijarh Porfirije: Potrebna nam je moralna obnova

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije istakao je da je srpskom narodu, kao i svakom drugom, danas potrebna moralna obnova, te ukazao da svaka zdrava ličnost i zajednica počiva na jevanđeljskim na­čelima i vjeri u Boga.

Patrijarh Porfirije je ukazao da svima treba da bude primjer i pouka događaj iz života Svetog Save - mirenje oko vlasti zavađene braće nad moštima njihovog oca Svetog Simeona 1207. godine u svetoj lavri Studenici.

"Ukazujući na presudan primer mirenja braće, nastojaćemo da kroz ličnost i delo Svetog Save osvetlimo pitanje koje se ponovo nameće našem narodu, a odnosi se na naše kulturno, versko i civilizacijsko opredeljenje", naveo je patrijarh Porfirije u saopštenju povodom objavljivanja Kalendara Srpske pravoslavne Patrijaršije za 2026. godinu.

Srpski patrijarh je istakao da su okolnosti koje dovode do povremenog nametanja ovog pitanja nepromijenjene od vremena Svetog Save do danas i najviše su političkog, a tek posljedično duhovnog karaktera, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

"Naša narodna kuća, poznato je, sagrađena je na sredini puta, i to ne bilo kakvog puta nego onog koji se zove Via Militaris /Vojni put/. Taj put spaja i razdvaja Istok i Zapad, tako da smo mi veoma često, hteli ne hteli, na samom poprištu sukoba Istoka i Zapada", naveo je patrijarh Porfirije.

Njegova svetost je ocijenio da je Gospod darovao da srpski narod u sebi sjedinjuje najbolje osobine ljudi Zapada i Istoka.

"Srbin zna šta su molitva i molitveno tihovanje, šta je pokajanje, šta je post i odricanje radi dobra bližnjeg, pa čak i radi dobra neprijatelja", istakao je patrijarh.

Patrijarh je ukazao da pravoslavni Srbin zna da kao čovjek Zapada bude efikasni djelatnik, misionar i putnik, energičan organizator koji rješava probleme kako običnih ljudi, tako i organizacija i velikih sistema.

"Stoga je Sveti vladika Nikolaj i govorio da možemo da budemo iznad Istoka i Zapada, razumijevajući da pravoslavna vjera sadrži odgovor na egzistencijalni bezizlaz", naveo je Njegova svetost.

Patrijarh Porfirije istakao je da se Srbima i danas kroz opredjeljivanja koja se tiču rješavanja privrednih, ekonomskih i političkih pitanja, postavlja dilema kom civilizacijskom krugu pripadaju, kao da poslije više od osam vijekova ponovo treba da se opredjeljuje za neki novi, moderni identitet.

"Znamo da su pred Svetim Savom, kao i pred nama danas, bili veliki izazovi i iskušenja. Ali, Sveti Sava se ipak, u času kada je pravoslavno carstvo koje nazivamo Vizantija bilo poraženo, a car i carigradski patrijarh izgnani u Malu Aziju, beskompromisno opredelio za Hristovu pravoslavnu crkvu i kulturu i način života obeležen pravoslavnim hrišćanskim pečatom", naglasio je patrijarh Porfirije.

On je ukazao da današnji Srbi, kao baštinici iskustva Svetog Save, svih svetih Nemanjića, ali i pokoljenja koja nisu odstupila sa Savinog puta ni pod otomanskim ropstvom, ni pod iskušenjima potonjih vremena, znaju "da nam nema druge nego Hristovim putem - putem koji u život vodi".