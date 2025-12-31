Logo
Large banner

Patrijarh Porfirije: Potrebna nam je moralna obnova

Izvor:

SRNA

31.12.2025

11:57

Komentari:

0
Патријарх Порфирије: Потребна нам је морална обнова

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije istakao je da je srpskom narodu, kao i svakom drugom, danas potrebna moralna obnova, te ukazao da svaka zdrava ličnost i zajednica počiva na jevanđeljskim na­čelima i vjeri u Boga.

Patrijarh Porfirije je ukazao da svima treba da bude primjer i pouka događaj iz života Svetog Save - mirenje oko vlasti zavađene braće nad moštima njihovog oca Svetog Simeona 1207. godine u svetoj lavri Studenici.

"Ukazujući na presudan primer mirenja braće, nastojaćemo da kroz ličnost i delo Svetog Save osvetlimo pitanje koje se ponovo nameće našem narodu, a odnosi se na naše kulturno, versko i civilizacijsko opredeljenje", naveo je patrijarh Porfirije u saopštenju povodom objavljivanja Kalendara Srpske pravoslavne Patrijaršije za 2026. godinu.

Srpski patrijarh je istakao da su okolnosti koje dovode do povremenog nametanja ovog pitanja nepromijenjene od vremena Svetog Save do danas i najviše su političkog, a tek posljedično duhovnog karaktera, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

"Naša narodna kuća, poznato je, sagrađena je na sredini puta, i to ne bilo kakvog puta nego onog koji se zove Via Militaris /Vojni put/. Taj put spaja i razdvaja Istok i Zapad, tako da smo mi veoma često, hteli ne hteli, na samom poprištu sukoba Istoka i Zapada", naveo je patrijarh Porfirije.

Njegova svetost je ocijenio da je Gospod darovao da srpski narod u sebi sjedinjuje najbolje osobine ljudi Zapada i Istoka.

"Srbin zna šta su molitva i molitveno tihovanje, šta je pokajanje, šta je post i odricanje radi dobra bližnjeg, pa čak i radi dobra neprijatelja", istakao je patrijarh.

Patrijarh je ukazao da pravoslavni Srbin zna da kao čovjek Zapada bude efikasni djelatnik, misionar i putnik, energičan organizator koji rješava probleme kako običnih ljudi, tako i organizacija i velikih sistema.

"Stoga je Sveti vladika Nikolaj i govorio da možemo da budemo iznad Istoka i Zapada, razumijevajući da pravoslavna vjera sadrži odgovor na egzistencijalni bezizlaz", naveo je Njegova svetost.

Patrijarh Porfirije istakao je da se Srbima i danas kroz opredjeljivanja koja se tiču rješavanja privrednih, ekonomskih i političkih pitanja, postavlja dilema kom civilizacijskom krugu pripadaju, kao da poslije više od osam vijekova ponovo treba da se opredjeljuje za neki novi, moderni identitet.

"Znamo da su pred Svetim Savom, kao i pred nama danas, bili veliki izazovi i iskušenja. Ali, Sveti Sava se ipak, u času kada je pravoslavno carstvo koje nazivamo Vizantija bilo poraženo, a car i carigradski patrijarh izgnani u Malu Aziju, beskompromisno opredelio za Hristovu pravoslavnu crkvu i kulturu i način života obeležen pravoslavnim hrišćanskim pečatom", naglasio je patrijarh Porfirije.

On je ukazao da današnji Srbi, kao baštinici iskustva Svetog Save, svih svetih Nemanjića, ali i pokoljenja koja nisu odstupila sa Savinog puta ni pod otomanskim ropstvom, ni pod iskušenjima potonjih vremena, znaju "da nam nema druge nego Hristovim putem - putem koji u život vodi".

Podijeli:

Tag:

Patrijarh Porfirije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Број 1411 до сада позван 75.315 пута

Društvo

Broj 1411 do sada pozvan 75.315 puta

3 h

0
Опрез! Гужве на већини граничних прелаза

Društvo

Oprez! Gužve na većini graničnih prelaza

4 h

0
Од сутра забрањене посјете пацијентима у УКЦ Српске

Društvo

Od sutra zabranjene posjete pacijentima u UKC Srpske

7 h

0
Какав ће бити посљедњи дан 2026. године?

Društvo

Kakav će biti posljednji dan 2026. godine?

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

11

Sujevjerja koja se vezuju za početak godine: Ove stvari ne bi trebalo raditi 1. januara

14

54

Paljanski SNSD poručio Kojiću: Nikad se ne pljuje u tanjir iz kojeg se jelo

14

47

Ovo je bila najsmrtonosnija godina za novinare u istoriji

14

44

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

14

39

Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner