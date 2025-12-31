Logo
Kakav će biti posljednji dan 2026. godine?

31.12.2025

07:59

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i hladnije u odnosu na prethodni dan i vjetrovito.

Tokom noći biće pretežno oblačno i hladno, na sjeveru i vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren do pojačan, sjevernih smjerova, uveče u skretanju na južne smjerove, umjerenog, u Posavini i jakog intenziteta.

U Hercegovini se očekuje umjerena do jaka bura, uveče vjetar u slabljenju.

Najviša temperatura vazduha biće od minus šest do nula, na jugu i sjeveru do četiri stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 17, Čemerno, Drinić minus 11, Han Pijesak, Sanski Most, Jajce, Drvar minus 10, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Bihać minus devet, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Zenica minus osam, Sokolac, Gacko, Novi Grad minus sedam, Foča, Sarajevo, Tuzla minus šest, Višegrad minus pet, Bijeljina minus tri, Trebinje minus jedan, Mostar nula stepeni Celzijusovih.

