Logo
Large banner

U Srpskoj popunjeni svi kapaciteti: Za praznike najposjećeniji Banjaluka i Trebinje

Izvor:

ATV

30.12.2025

20:10

Komentari:

0
У Српској попуњени сви капацитети: За празнике најпосјећенији Бањалука и Требиње

U Republici Srpskoj tokom praznika očekuje se mnogo novogodišnjih sadržaja uz bogat program za sve generacije, a smještajni kapaciteti već su popunjeni.

Najviše popunjenih mjesta je u Banjaluci i Trebinju. Najviše su bukirani hotelski smještaji.

Evo šta su građani poručili:

“Puno je naroda gužva je i puno stranaca”

“Čula sam da je sve popunjeno da se traži soba više”

“Zadovoljan sam jako ponudom hranom pogotovo”

“Ima svašta za svakog ponešto”

црква-кандило

Društvo

Danas je veliki praznik: Evo ko su bili prorok Danilo i tri mladića

“Nadam se da ćemo do kraja godine ostvariti pola milona dolazaka u Republiku Srpsku brojka će u odnosu na prošlu godinu biti još veća sve je popunjeno imamo turiste iz regiona I svijeta”, kazala je Sanela Šimun, saradnik za odnose sa javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Srpskoj i ove godine obara rekorde posjećenosti je Jahorina. Smještajni kapaciteti na Jahorini, ali i na Palama i u Istočnom Novom Sarajevu su ispunjeni do posljednjeg mjesta a program na Jahorini za Novogodišnju noć će biti bogat.

"Olimpijski centar za novogodišnju noć priprema skijanje od 22. časa do 2.00 časa uz žurku u "Olimp baru" na vrhu planine, dok su se i hotelijeri potrudili da u svojim aranžmanima upotpune novogodišnju noć", rekla je Sonja Danojlić Jovanovič, direktor prodaje i marketinga u Olimpijskom centru "Jahorina".

Brojni turisti iz regiona zauzeli su skoro sve smještajne kapacitete u gradovima interesantnim turistima, pa su zakupodavci "stana na dan" podigli cijene, građani smatraju da tu vlada zloupotreba. Hotelijeri su stava da ovu problematiku treba da uredi zakon.

kanada hladnoca nevrijeme zimska oluja tanjugap

Društvo

Stiže li „zvijer sa istoka“? Za novogodišnju noć do -13 stepeni

Anketa:

„Zakon treba da reguliše sve u sivoj zoni“

„Puno je njih koji izdaju na divlje treba to regulisati kupe po deset dvadeset stanova u i izdaju“

''To je prisutno u čitavom regionu treba osmisliti sisteme kako izdaći na kraj tim i mi smo sad u izradi centralnog sistema koji bi trebao biti temelj uređenosti privatnog smejštaja ne možemo ga eleminisati ali tu smo da kroz evidentiranje popravimo rezultate“, kazao je Dragan Sokolović, sekretar Udruženja hotelijera "Jahorina".

Novi Centralni informacioni sistem obuhvatiće uvid u smještajne kapacitete objediniti sve podatke o prijavi i boravku turista te pobojšati njihovu bezbjednost prilikom dolaska u Republiku Srpsku.

Спашени туристи

Region

Spašeni turisti zaglavljeni na ski liftu

“Centralni informacioni sistem upravo će imati objedinjene informacije i relevantne podatke o broju posjetilaca u Republici Srpskoj'', poručila je Sanela Šimun, saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Iz Turističke organizacije Republike Sprpske da se očekuje rast broja turista te da će godina biti rekordna. Turisti najviše dolaze iz regiona, tu su nam gosti iz Srbije, Slovenije i Hrvatske koji čine 60 odsto turističkog programa a ostali su iz drugih dijelova Evrope i svijeta.

Podijeli:

Tagovi:

turisti

Banjaluka

Trebinje

Nova godina

praznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Српској попуњени туристички капацитети: Очекује се богат програм за све генерације

Društvo

U Srpskoj popunjeni turistički kapaciteti: Očekuje se bogat program za sve generacije

3 d

0
Све више туриста у Српској

Društvo

Sve više turista u Srpskoj

4 d

0
Жичара

Region

Direktor Turističkog centra na Durmitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

1 sedm

0
Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије

Društvo

Navigacija ih odvela na pogrešan put: Pronađena majka i troje djece iz Austrije

1 sedm

0

Više iz rubrike

Преминуо дугогодишњи сниматељ РТРС-а Горан Спремо

Društvo

Preminuo dugogodišnji snimatelj RTRS-a Goran Spremo

1 h

0
БХ Метео најавио велику промјену времена: Прво затопљење, потом стиже захлађење са снијегом

Društvo

BH Meteo najavio veliku promjenu vremena: Prvo zatopljenje, potom stiže zahlađenje sa snijegom

1 h

0
Утврђен износ најниже плате за 2026. годину

Društvo

Utvrđen iznos najniže plate za 2026. godinu

3 h

0
Гужве на граничним прелазима са Хрватском

Društvo

Gužve na graničnim prelazima sa Hrvatskom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner