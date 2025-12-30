U Srpskoj popunjeni svi kapaciteti: Za praznike najposjećeniji Banjaluka i Trebinje

U Republici Srpskoj tokom praznika očekuje se mnogo novogodišnjih sadržaja uz bogat program za sve generacije, a smještajni kapaciteti već su popunjeni.

Najviše popunjenih mjesta je u Banjaluci i Trebinju. Najviše su bukirani hotelski smještaji.

Evo šta su građani poručili:

“Puno je naroda gužva je i puno stranaca”

“Čula sam da je sve popunjeno da se traži soba više”

“Zadovoljan sam jako ponudom hranom pogotovo”

“Ima svašta za svakog ponešto”

Društvo Danas je veliki praznik: Evo ko su bili prorok Danilo i tri mladića

“Nadam se da ćemo do kraja godine ostvariti pola milona dolazaka u Republiku Srpsku brojka će u odnosu na prošlu godinu biti još veća sve je popunjeno imamo turiste iz regiona I svijeta”, kazala je Sanela Šimun, saradnik za odnose sa javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Srpskoj i ove godine obara rekorde posjećenosti je Jahorina. Smještajni kapaciteti na Jahorini, ali i na Palama i u Istočnom Novom Sarajevu su ispunjeni do posljednjeg mjesta a program na Jahorini za Novogodišnju noć će biti bogat.

"Olimpijski centar za novogodišnju noć priprema skijanje od 22. časa do 2.00 časa uz žurku u "Olimp baru" na vrhu planine, dok su se i hotelijeri potrudili da u svojim aranžmanima upotpune novogodišnju noć", rekla je Sonja Danojlić Jovanovič, direktor prodaje i marketinga u Olimpijskom centru "Jahorina".

Brojni turisti iz regiona zauzeli su skoro sve smještajne kapacitete u gradovima interesantnim turistima, pa su zakupodavci "stana na dan" podigli cijene, građani smatraju da tu vlada zloupotreba. Hotelijeri su stava da ovu problematiku treba da uredi zakon.

Društvo Stiže li „zvijer sa istoka“? Za novogodišnju noć do -13 stepeni

Anketa:

„Zakon treba da reguliše sve u sivoj zoni“

„Puno je njih koji izdaju na divlje treba to regulisati kupe po deset dvadeset stanova u i izdaju“

''To je prisutno u čitavom regionu treba osmisliti sisteme kako izdaći na kraj tim i mi smo sad u izradi centralnog sistema koji bi trebao biti temelj uređenosti privatnog smejštaja ne možemo ga eleminisati ali tu smo da kroz evidentiranje popravimo rezultate“, kazao je Dragan Sokolović, sekretar Udruženja hotelijera "Jahorina".

Novi Centralni informacioni sistem obuhvatiće uvid u smještajne kapacitete objediniti sve podatke o prijavi i boravku turista te pobojšati njihovu bezbjednost prilikom dolaska u Republiku Srpsku.

Region Spašeni turisti zaglavljeni na ski liftu

“Centralni informacioni sistem upravo će imati objedinjene informacije i relevantne podatke o broju posjetilaca u Republici Srpskoj'', poručila je Sanela Šimun, saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Iz Turističke organizacije Republike Sprpske da se očekuje rast broja turista te da će godina biti rekordna. Turisti najviše dolaze iz regiona, tu su nam gosti iz Srbije, Slovenije i Hrvatske koji čine 60 odsto turističkog programa a ostali su iz drugih dijelova Evrope i svijeta.