U Srpskoj rođeno 20 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba od kojih 14 djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, zatim u Bijeljini četiri, u Istočnom Sarajevu, Gradišci i Trebinju po dvije, Doboju jedna beba.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i dva dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dječak, u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Gradišci po jedna djevojčica i dječak, u Doboju djevojčica.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u Zvorniku, Prijedoru, Nevesinju.

U Foči nisu bili dostupni za informacije.