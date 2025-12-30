Logo
Patrijarh Porfirije: Očuvati sjećanje na žrtve holokausta

Izvor:

SRNA

30.12.2025

20:04

Патријарх Порфирије добровољно давање крви
Foto: SPC

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u razgovoru sa direktorom Memorijalnog centra Staro sajmište Krinkom Vidaković Petrov ukazao je na značaj kulture sjećanja na žrtve holokausta i poručio da će uvijek rado podržati projekte Memorijalnog centra Staro sajmište.

Petrov je upoznala patrijarha o aktivnostima Centra koji, putem muzeološke, obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti, ima za cilj njegovanje sjećanja na žrtve nacističkog Jevrejskog prolaznog logora Beograd - Topovske šupe, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun.

Владика Димитрије-26122025

Društvo

Mitropolit Dimitrije uručio pomoć srpskog patrijarha opštini Jablanica

Ona je tokom sastanka u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu informisala patrijarha Porfirija o rekonstrukciji, adaptaciji i uređenju postojećih autentičnih objekata u prostoru Memorijalnog centra, u kojima će se prikupljati, čuvati, održavati, stručno obrađivati i izlagati muzejski, arhivski i filmski dokumenti i predmeti.

Njegova svetost partijarh srpski razgovarao je danas i sa ministrom informisanja i telekomunikacija Srbije Borisom Bratinom, pri čemu su zajednički istakli značaj odgovornog, istinitog i etičkog informisanja, kao i nezaobilaznu ulogu medija u njegovanju dijaloga i međusobnog razumijevanja u društvu.

патријарх павле patrijarh pavle

Društvo

Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao

Patrijarh Porfirije je u Patrijaršijskom dvoru primio i direktora preduzeća "Pošte Srbije" Zorana Anđelkovića koji mu je uručio kolekcionarski primjerak markice koje će biti štampane povodom velikog jubileja - 1.700 godina od održavanja Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji.

Iz Srpske pravoslavne crkve je saopšteno da je patrijarh srpski primio i učenike izdvojenog odjeljenja osnovne škole u Novim Kozarcima kod Kikinde.

