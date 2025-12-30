Patrijarh Porfirije: Očuvati sjećanje na žrtve holokausta

Izvor:
SRNA
30.12.2025
20:04
Komentari:0
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u razgovoru sa direktorom Memorijalnog centra Staro sajmište Krinkom Vidaković Petrov ukazao je na značaj kulture sjećanja na žrtve holokausta i poručio da će uvijek rado podržati projekte Memorijalnog centra Staro sajmište.
Petrov je upoznala patrijarha o aktivnostima Centra koji, putem muzeološke, obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti, ima za cilj njegovanje sjećanja na žrtve nacističkog Jevrejskog prolaznog logora Beograd - Topovske šupe, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun.
Društvo
Mitropolit Dimitrije uručio pomoć srpskog patrijarha opštini Jablanica
Ona je tokom sastanka u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu informisala patrijarha Porfirija o rekonstrukciji, adaptaciji i uređenju postojećih autentičnih objekata u prostoru Memorijalnog centra, u kojima će se prikupljati, čuvati, održavati, stručno obrađivati i izlagati muzejski, arhivski i filmski dokumenti i predmeti.
Njegova svetost partijarh srpski razgovarao je danas i sa ministrom informisanja i telekomunikacija Srbije Borisom Bratinom, pri čemu su zajednički istakli značaj odgovornog, istinitog i etičkog informisanja, kao i nezaobilaznu ulogu medija u njegovanju dijaloga i međusobnog razumijevanja u društvu.
Društvo
Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao
Patrijarh Porfirije je u Patrijaršijskom dvoru primio i direktora preduzeća "Pošte Srbije" Zorana Anđelkovića koji mu je uručio kolekcionarski primjerak markice koje će biti štampane povodom velikog jubileja - 1.700 godina od održavanja Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji.
Iz Srpske pravoslavne crkve je saopšteno da je patrijarh srpski primio i učenike izdvojenog odjeljenja osnovne škole u Novim Kozarcima kod Kikinde.
Svijet
6 d0
Društvo
2 sedm0
Društvo
2 sedm0
Društvo
3 sedm0
Društvo
51 min0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
20
36
20
34
20
33
20
22
20
15
Trenutno na programu