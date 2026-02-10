Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću iz Bardače dodijeljen je građevinski materijal vrijedan 1.750 KM u okviru projekta ekonomske podrške licima sa invaliditetom koji sprovodi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica sa sjedištem u Prijedoru.

Marić je zahvalio Fondu i Boračkoj organizaciji, te napomenuo da samostalno nije mogao da obezbijedi ovaj građevinski materijal, uz koji će poboljšati svoje stambene uslove.

Predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida u Boračkoj organizaciji Srbac Goran Trivunić izjavio je Srni da je su zadovoljni ovim programom Fonda, koji obuhvata saradnju sa svim opštinskim boračkim organizacijama, a koje predlažu ratne vojne invalide za pomoć u određenim alatkama, mašinama, opremi ili građevinskom materijalu.

"Trudićemo se da nastavimo sa ovim", naveo je Trivunić.