Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

Izvor:
SRNA
10.02.2026
11:31
Komentari:0
Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću iz Bardače dodijeljen je građevinski materijal vrijedan 1.750 KM u okviru projekta ekonomske podrške licima sa invaliditetom koji sprovodi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica sa sjedištem u Prijedoru.
Marić je zahvalio Fondu i Boračkoj organizaciji, te napomenuo da samostalno nije mogao da obezbijedi ovaj građevinski materijal, uz koji će poboljšati svoje stambene uslove.
Predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida u Boračkoj organizaciji Srbac Goran Trivunić izjavio je Srni da je su zadovoljni ovim programom Fonda, koji obuhvata saradnju sa svim opštinskim boračkim organizacijama, a koje predlažu ratne vojne invalide za pomoć u određenim alatkama, mašinama, opremi ili građevinskom materijalu.
"Trudićemo se da nastavimo sa ovim", naveo je Trivunić.
Najnovije
Najčitanije
11
47
11
45
11
31
11
19
11
08
Trenutno na programu