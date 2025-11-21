Logo
Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

B92

21.11.2025

11:44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Mnogo je mišljenja o tome kako pravilno održavati automobil tokom zime, a njemački autoklub ADAC objavio je nekoliko praktičnih savjeta na tu temu.

Koliko često zimi treba prati automobil?

U suštini, isto kao i tokom letnjih meseci. Perite ga onda kada imate osjećaj da je pranje jednostavno dobro za vaše vozilo, bez posebnog zimskog pravila.

Da li je tačno da je auto zimi posebno izložen naslagama putne soli?

I da i ne. Stav da zimska prljavština - agresivna, slana tečnost sa puta - ima snažan korozivni efekat i da je treba uklanjati što češće odnosi se prije svega na već oštećene površine laka, bilo ogrebotinama ili ljuštenjem. Besprijekorno očuvana boja bez problema podnosi naslage prljavštine, prenosi b92.

Ni podvozje modernih vozila uglavnom nema velikih problema sa korozijom: zahvaljujući fabričkim zaštitama, poboljšanoj obradi i pocinkovanom limu, to je daleko veći problem kod starijih automobila.

voznja auto volan

Auto-moto

Da li znate šta znači ovaj znak na instrument tabli? Može vam zadati glavobolje

Kada zimi treba izbjegavati autopraonicu?

Na ekstremno niskim temperaturama, ispod -10 stepeni. Treba izbjeći termički šok kada voda u praonici, koja je obično između 10 i 30 stepeni, udari u dijelove vozila koji su do maloprije bili izloženi jakom mrazu. Površine sa oštećenim lakom posebno mogu da trpe zbog dodatnog temperaturnog opterećenja.

Prije ulaska u praonicu važno je ukloniti sav sneg i led sa vozila. Struganje leda može oštetiti lak.

kondenzacija magla-

Auto-moto

Evo kako ćete brzo odmagliti stakla na automobilu tokom hladnih dana

Koji program pranja je najbolji zimi?

I ovde važi isto pravilo: osnovni, jeftini program najčešće je sasvim dovoljan - važno je da se vozilo dobro ispere prije pranja kako bi se uklonile čestice koje bi mogle da oštete boju na četkama. Skupi programi sa vrućim voskom ili zaštitom podvozja nisu neophodni iz ugla samog vozila. Naravno, svako može da odluči da li želi da počasti sebe i auto nekom dodatnom opcijom.

Mnogo je važnije da stručnjak s vremena na vrijeme pregleda automobil. Prije i poslije zime mogu se otkriti i sanirati eventualna oštećenja zaštite podvozja - tako rđa nema nikakve šanse.

Automobil

autopraonica

hladno vrijeme

