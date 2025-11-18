Evo kako ćete brzo odmagliti stakla na automobilu tokom hladnih dana

Izvor:
B92
18.11.2025
08:09
Komentari:0
Zamagljena stakla automobila su na zimu i u jesen česta pojava, a evo i kako najlakše riješiti taj problem.
Najjednostavnije je postaviti grijanje na najtopliji, a ventilaciju na najviši nivo, jer snažan protok vazduha ima sličan učinak kao fen za kosu.
Vazduh i grijanje bi trebalo da budu usmjereni direktno na vjetrobran, odnosno šoferšajbnu – nećete imati pretjeranu korist ukoliko “toplu oluju” usmjerite sebi u lice.
Uključeni klimatizacioni sistem takođe uklanja vlagu iz vazduha, čak i kada je aktiviran da “duva toplo”, objašnjavaju stručnjaci, prenosi B92.
Još jedna stvar koja je veoma važna – uvijek vodite računa o tome da vam je vjetrobran čist iznutra.
Društvo
Vozači oprez! Klizavi putevi, snijeg na višim predjelima usporava saobraćaj
Ovo je naročito bitno zbog lakšeg skidanja vlage, ali i bolje preglednosti, pogotovo u noćnim uslovima ili za vrijeme vožnje po kiši.
Auto-moto
2 sedm0
Auto-moto
2 sedm0
Društvo
2 sedm0
Auto-moto
2 sedm0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu