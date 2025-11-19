Trik koji će vas spasiti muka: Utrljajte krompir na šoferšajbnu

Vozači u Srbiji testiraju iznenađujući trik kako bi izbjegli uobičajeni problem koji se javlja kad krenu hladni dani.

Zimska jutra u Srbiji često dolaze sa poznatom noćnom morom za svakog vozača struganjem leda sa šoferšajbne automobila. Hladno vrijeme može čak i kratku vožnju da pretvori u muku kojoj se ne nazire kraj. Ali, jedan zanimljiv onlajn trik mogao bi da bude odlično rješenje.

U videu na Jutjubu, Smart Foks demonstrira tehniku koja uključuje presjecanje krompira na pola i trljanje izložene površine po šoferšajbni.

"Na taj način širite tečnost koja izlazi iz krompira po vašoj šoferšajbni. Šećer koji se nalazi u krompiru osigurava da se voda ne može zalijepiti, pa u tom slučaju ne postoji mogućnost formiranja ledene pokorice na staklu", kaže Foks.

Svijet Peskov: Moskva spremna da razgovara o rješenju za Ukrajinu

Prema njegovim riječima, u svrhu zaštite šoferšajbne od pojave leda može se koristiti čak i unutrašnja strana kore krompira. Jutjuber je dodao da bi ovaj trik trebalo primijeniti veče prije nego što se očekuje mraz, dajući prirodnim šećerima u krompiru vremena da prekriju staklo i stvore privremenu barijeru protiv stvaranja leda, piše Žena Blic.

Metoda možda zvuči nekonvencionalno, ali Smart Foks tvrdi da se koristi u raznim dijelovima svijjeta.

Istakao je da je pristup jednostavan, jeftin i oslanja se na sastojak koji mnoga domaćinstva već imaju pri ruci, što ga čini pristupačnom opcijom za svakoga ko pokušava da uštedi vrijeme tokom zimskih mjeseci. Iako ovaj trik sa krompirom nije zamjena za standardne zimske mjere predostrožnosti, kao što je ostavljanje automobila u garaži ili korišćenje specijalizovanih prekrivača, mogao bi da ponudi neobičan i jeftin način da hladna jutra budu malo manje stresna.