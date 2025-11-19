Struja neće da poskupi?!

Za sada neće doći do poskupljenja struje, odbacujem sve insinuacije i predizborne poruke, poručio je danas prvi čovjek Elektroprivrede Republike Srpske, prst je uperio u komšije preko puta, Regulatornu komisiju za energetiku.

Luka Petrović kaže da je ERS bio dužan da do 15 novembra popuni i pošalje obrazac.

"Taj obrazac nažalost nije bio ni potpun što je mogla da registruje Regulatorna komisija za energetiku, ali očigledno da su žurili da ga čak preko vikenda analiziraju i da izbace u etar nepotpun i netačan podatak tako da smo mi taj obrazac", rekao je direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Povlačenje obrasca je stiglo to je sve što danas kažu za ATV u regulatoru. A o njima je imao šta da kaže Luka Petrović.

"Regulatorna komisija je uradila sama svoja pravila ona samo jedanput godišnje analizira ulazne i izlazne veličine matičnog preduzeća kao javnog i tržišnog snabdjevača negdje se to radi tromjesečno, negdje šestomjesečno kod nas je samo jedan put godišnje. Oni imaju svoja pravila koja su sami sebi donijeli", dodao je Petrović.

Slična pravila regulatora su i po pitanju medija, pred kamere rijetko kada stanu, tako je bilo i danas.

Ovih dana u Elektroprivredi Republike Srpske kažu da imaju pune ruke posla, piše se plan poslovanja za 2026 godinu, tada će biti više detalja. Najvažnije, struje neće faliti.

"Električne energije će biti i mi ćemo uredno i kvalitetno snabdijevati potrošače na teritoriji Republike Srpske", izvršni direktor za snabdijevanje u Elektroprivredi Republike Srpske Zoran Vuković.

I nakon svega što smo ovih dana slušali i gledali logično je postaviti pitanje.

Pitali smo generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske da li j umoran, na šta se on samo nasmijao.