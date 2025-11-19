Blanuša: Promjenama mladim ljudima vratiti optimizam

Kandidat SDS-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj Branko Blanuša rekao je da se zalaže za promjene u Srpskoj kako bi mladim ljudima vratili optimizam, srednjoj generaciji sigurnost, a starijima dostojanstvo.

- Zalagaću se za borbu protiv korupcije i kriminala jer naši javni resursi i javna preduzeća moraju biti u interesu građana Republike Srpske - izjavio je Blanuša u Doboju uoči predizbornog skupa.

On je najavio da će predložiti poseban fond za podršku zdravstvenom sistemu i penzionom fondu, koji će se finansirati naknadama od javnih prirodnih resursa.

Blanuša je naveo da u Doboju i u SDS-u vlada dobra atmosfera, i podsjetio da je kao učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata boravio na ovom prostoru.

Predsjednik dobojskog Gradskog odbora SDS-a Stefan Gavrić rekao je da očekuje izbornu pobjedu Blanuše.