Blanuša: Promjenama mladim ljudima vratiti optimizam

Kandidat SDS-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj Branko Blanuša rekao je da se zalaže za promjene u Srpskoj kako bi mladim ljudima vratili optimizam, srednjoj generaciji sigurnost, a starijima dostojanstvo.
- Zalagaću se za borbu protiv korupcije i kriminala jer naši javni resursi i javna preduzeća moraju biti u interesu građana Republike Srpske - izjavio je Blanuša u Doboju uoči predizbornog skupa.
On je najavio da će predložiti poseban fond za podršku zdravstvenom sistemu i penzionom fondu, koji će se finansirati naknadama od javnih prirodnih resursa.
Blanuša je naveo da u Doboju i u SDS-u vlada dobra atmosfera, i podsjetio da je kao učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata boravio na ovom prostoru.
Predsjednik dobojskog Gradskog odbora SDS-a Stefan Gavrić rekao je da očekuje izbornu pobjedu Blanuše.
