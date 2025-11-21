Medvjed napao grupu učenika, povrijeđeno 11 ljudi

Najmanje 11 ljudi povrijeđeno je kada je medvjed napao grupu učenika i nastavnika u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, saopštio je portparol hitne službe Brajan Tvejts.

Mediji javljaju da je dvoje ljudi u kritičnom stanju, a da je dvoje teže povrijeđeno.

Napad se dogodio na pješačkoj stazi u mjestu Bela Kula, 700 kilometara sjeverozapadno od Vankuvera, prenio je AP.

Naoružani policajci poslati su u područje u kojem se dogodio napad, a stanovništvu je rečeno da ostane u zatvorenom prostoru i da izbjegava auto-put.