Medvjed napao grupu učenika, povrijeđeno 11 ljudi

Izvor:
SRNA
21.11.2025
11:53
Najmanje 11 ljudi povrijeđeno je kada je medvjed napao grupu učenika i nastavnika u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, saopštio je portparol hitne službe Brajan Tvejts.
Mediji javljaju da je dvoje ljudi u kritičnom stanju, a da je dvoje teže povrijeđeno.
Napad se dogodio na pješačkoj stazi u mjestu Bela Kula, 700 kilometara sjeverozapadno od Vankuvera, prenio je AP.
Naoružani policajci poslati su u područje u kojem se dogodio napad, a stanovništvu je rečeno da ostane u zatvorenom prostoru i da izbjegava auto-put.
