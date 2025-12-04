Zbog ova četiri uređaja računi su vam ogromni, evo kako da ih smanjite

Stručnjaci otkrivaju koji uređaji tiho povećavaju vaš račun i kako smanjiti troškove.

Dilema da li zadržati stari frižider ili ga zamijeniti novijim modelom često se svodi na finansije. Ako je vaš frižider stariji od petnaest godina, vjerovatno je da troši previše struje. Stariji modeli frižidera mogu potrošiti i do hiljadu kilovat-sati godišnje. Pored toga, stariji uređaji često imaju lošiju izolaciju i istrošene kompresore. Energetski efikasni modeli, posebno oni sa oznakom Energy Star, mogu značajno smanjiti potrošnju, piše Nova.

Uređaji i punjači koji su stalno uključeni

Mnogi uređaji nastavljaju da troše struju čak i kada su isključeni. Ovaj skriveni gubitak energije poznat je kao fantomska ili „vampirska“ potrošnja.

Lista “skrivenih potrošača” uključuje televizore, igračke konzole, punjače za mobilne telefone i laptopove, kablovske kutije, uređaje za strimovanje, kao i kuhinjske i kupatilske aparate poput mikrotalasne pećnice, aparata za kafu, fena za kosu i pegle. Preporučuju se pametni produžni kablovi koji se lako isključuju, kao i ručno isključivanje uređaja ili isključivanje punjača iz utičnice kada se ne koriste. Na ovaj način automatski eliminišete nepotrebnu potrošnju.

Nauka i tehnologija Nefliks bez najave ukinuo ovu opciju

Bojler

Niko ne očekuje savjet da se odreknete toplih, udobnih tuševa, ali podešavanje bojlera može značajno uticati na račun. Bojleri koji su stalno uključeni i stalno griju i održavaju vodu na podešenoj temperaturi, ako su podešeni da griju veće količine vode i na višoj temperaturi, automatski troše više energije. Preporučuje se oko 49 stepeni Celzijusa, što smanjuje potrošnju električne energije.

Električni šporeti i ugradne rerne

Iako se povremeno koriste, šporeti i rerne troše veliku količinu energije svaki put kada rade, posebno na višim temperaturama ili tokom dugog kuvanja. Energetski stručnjaci procjenjuju da rerna u prosjeku koristi 2 do 2,5 kW na sat, što je znatno više od većine drugih kuhinjskih aparata. Potrošnja se dodatno povećava ako se rerna često otvara tokom kuvanja ili ako se ne održava dobro.

Društvo Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

Jednostavne navike, poput korišćenja kuvanja sa ventilatorom, kuvanja na nižim temperaturama i pripreme više jela odjednom, mogu značajno smanjiti potrošnju električne energije, posebno u zimskim mjesecima kada se rerna češće koristi.