Vazduh izrazito nezdrav u ovih 5 gradova BiH

Vazduh je jutros nezdrav u Sarajevu, Tuzli, Banjaluci, Maglaju i Visokom, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po organe za disanje.

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Tuzli 159, u Sarajevu 158, Banjaluci i Maglaju 156 i Visokom 152, objavljeno je na internet stranici "Zrak-Eko-akcija".

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostali građani trebalo bi da izbjegavaju veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Travniku, Ilijašu, Brodu, Gacku, Prijedoru i Kaknju vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika.

U Travniku indeks kvaliteta iznosi 142, u Ilijašu 132, Brodu 119, Gacku 116, Prijedoru 114 i Kaknju 109.

Umjereno zagađen vazduh je u Lukavcu, Zenici i Ugljeviku sa indeksom 100, u Hadžićima 81, Živinicama 64, te Livnu i Bihaću 52.

Vrijednost indeksa kvaliteta od nula do 50 pokazuje da je vazduh dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.