Logo

BiH među najugroženijim zemljama zagađenjem vazduha

Izvor:

SRNA

01.12.2025

17:45

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Stanovnici zemalja jugoistočne Evrope, poput Sjeverne Makedonije, BiH i Albanije, najugroženiji su zagađenjem vazduha u smislu skraćenja života, saopštila je Evropska agencija za životnu sredinu /EEA/.

U ovim zemljama izmjereno je u prosjeku najviše izgubljenih godina života usljed aerozagađenja kod stanovnika koji imaju 30 ili više godina, piše u izvještaju.

Agencija navodi da je zagađenje vazduha i dalje najveći ekološki rizik za Evropljane, iznad drugih faktora kao što su izloženost buci i hemikalijama ili rizik od toplotnih talasa povezanih sa klimom.

Nebezbjedni nivoi zagađenja vazduha rezultovali su sa zapanjujućih 182.000 smrtnih slučajeva u 2023. godini, prenio je "Juronjuz".

U izvještaju EEA navodi se da je 95 odsto Evropljana u urbanim sredinama izloženo nivoima zagađenja vazduha "znatno" iznad preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

"Назад у Српску: дијаспора као мост будућности

Republika Srpska

''Nazad u Srpsku: dijaspora kao most budućnosti'' - cilj povratak Srba iz regiona

Među zemljama EU, najviše smrtnih slučajeva usljed zagađenja vazduha tokom 2023. godine i najviše izgubljenih godina života na 100.000 stanovnika imala je Italija, a slijede Poljska i Njemačka.

Najmanji relativni uticaji zagađenja vazduha zabilježeni su u zemljama na sjeveru i sjeverozapadu Evrope, uključujući Švedsku, Estoniju i Norvešku.

Island nije imao nijedan smrtni slučaj od zagađenja vazduha, dok su u Finskoj registrovana 34 smrtna slučaja izazvana dugoročnom izloženosti sitnim česticama zagađenja sa oznakom PM2.5, precizirala je EEA.

Podijeli:

Tagovi:

vazduh

zagađenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вулић: Конаковићев нељудски позив на линч српског народа по Шмитовом диктату

BiH

Vulić: Konakovićev neljudski poziv na linč srpskog naroda po Šmitovom diktatu

10 h

0
Конаковић: Нећу се извинити грађанима Србије због срамног скандирања

BiH

Konaković: Neću se izviniti građanima Srbije zbog sramnog skandiranja

11 h

6
"Зашто се Нермин Никшић не огради од срамног скандирања репрезентацији Србије?"

BiH

"Zašto se Nermin Nikšić ne ogradi od sramnog skandiranja reprezentaciji Srbije?"

11 h

4
Човић: Унитарна БиХ никада неће заживјети

BiH

Čović: Unitarna BiH nikada neće zaživjeti

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner