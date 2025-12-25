Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

Dvije osobe, od toga jedno sedmogodišnje dijete teško su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u selu Radobić kod Mionice, rečeno je Tan‌jugu u PU Valjevo.

Osoba koja je sedela na suvozačevom mestu B.Đ. (44) zadobila je lakše povrede i na pregledu je u bolnici u Valjevu.

Vožac seata P.Đ. (47) iz Pančeva i sedmogodišnje dijete Lj.Đ. životno su ugroženi i zbog povreda su prevezeni u Beograd.