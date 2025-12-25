Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

Izvor:
Tanjug
25.12.2025
09:10
Komentari:0
Dvije osobe, od toga jedno sedmogodišnje dijete teško su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u selu Radobić kod Mionice, rečeno je Tanjugu u PU Valjevo.
Osoba koja je sedela na suvozačevom mestu B.Đ. (44) zadobila je lakše povrede i na pregledu je u bolnici u Valjevu.
Vožac seata P.Đ. (47) iz Pančeva i sedmogodišnje dijete Lj.Đ. životno su ugroženi i zbog povreda su prevezeni u Beograd.
Najnovije
Najčitanije
09
33
09
30
09
25
09
21
09
11
Trenutno na programu