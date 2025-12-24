Krvavi obračun između dvije familije zbog izvora vode

U selu Gradac danas oko 17 sati došlo je do ozbiljnog incidenta i žestoke razmjene vatre između pripadnika dvije familije, što je uznemirilo mještane ovog kraja.

Kako nezvanično saznaju Tutinske novine, u sukobu je jedan pripadnik jedne familije zadobio povrede u predjelu ruke i noge. Prema dostupnim informacijama, povrijeđeni nije životno ugrožen.

Zahvaljujući brzoj i odlučnoj intervenciji policije iz Tutina, spriječena je dalja eskalacija sukoba i veće posljedice. Policijski službenici su uspostavili kontrolu na terenu i trenutno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Prema nezvaničnim saznanjima, uzrok sukoba leži u dugogodišnjim nesuglasicama oko seoskog izvorišta vode, kao i sporovima vezanim za zemljište.

Ekipa Hitne pomoći je takođe brzo reagovala i zbrinula povrijeđenu osobu, koja je nakon ukazane medicinske pomoći van životne opasnosti.

Istraga je u toku, a nadležni organi apeluju na smirenost i uzdržanost kako bi se spriječili novi incidenti i sačuvala bezbjednost svih mještana.