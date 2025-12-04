Svjetska meteorološka organizacija je upravo saopštila: U naredna tri mjeseca očekujte...

04.12.2025
10:26
Svjetska meteorološka organizacija (WMO) predvidjela je danas da bi oslabljeni klimatski fenomen La Ninja mogao da utiče na globalne vremenske prilike u naredna tri mjeseca.
Kako se navodi, iako La Ninja podrazumijeva privremeni pad temperature u centralnom i istočnom dijelu Pacifika, očekuje se da će u mnogim regionima biti zabilježeno toplije vrijeme od uobičajenog, što će povećati rizik od poplava i suša koje bi mogle da ostave posljedice po usjeve, prenio je Rojters.
WMO je navela da postoji 55 odsto vjerovatnoće da bi od ovog mjeseca do februara naredne godine mogao da djeluje oslabljeni fenomen La Ninja.
Sredinom novembra su okeanski i atmosferski indikatori ukazivali na takav razvoj prilika, dodaje se u saopštenju.
Meteorolozi su dodali da je vjerovatnoća za neutralne vremenske uslove od januara do marta naredne godine 65 odsto, a 75 procenata za period od februara do aprila.
Svjetska meteorološka organizacija je takođe predvidjela da se najvjerovatnije neće pojaviti prirodni klimatski fenomen El Ninjo, koji podstiče tropske ciklone u Pacifičkom okeanu i pojačava kišne padavine koje donose poplave u dijelovima Amerike i šire.
Sezonske prognoze i njihov uticaj na vrijeme mogu da znače milione dolara uštede za sektore poljoprivrede, zdravstva i saobraćaja, dodala je WMO, pri čemu se pripremama za predviđene vremenske prilike mogu spasti hiljade života, prenio je Rojters.
