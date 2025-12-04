Logo
Svjetska meteorološka organizacija je upravo saopštila: U naredna tri mjeseca očekujte...

04.12.2025

10:26

Невријеме бура море
Foto: Pexels

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) predvidjela je danas da bi oslabljeni klimatski fenomen La Ninja mogao da utiče na globalne vremenske prilike u naredna tri mjeseca.

Kako se navodi, iako La Ninja podrazumijeva privremeni pad temperature u centralnom i istočnom dijelu Pacifika, očekuje se da će u mnogim regionima biti zabilježeno toplije vrijeme od uobičajenog, što će povećati rizik od poplava i suša koje bi mogle da ostave posljedice po usjeve, prenio je Rojters.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša i snijeg

WMO je navela da postoji 55 odsto vjerovatnoće da bi od ovog mjeseca do februara naredne godine mogao da djeluje oslabljeni fenomen La Ninja.

Sredinom novembra su okeanski i atmosferski indikatori ukazivali na takav razvoj prilika, dodaje se u saopštenju.

Meteorolozi su dodali da je vjerovatnoća za neutralne vremenske uslove od januara do marta naredne godine 65 odsto, a 75 procenata za period od februara do aprila.

Svjetska meteorološka organizacija je takođe predvidjela da se najvjerovatnije neće pojaviti prirodni klimatski fenomen El Ninjo, koji podstiče tropske ciklone u Pacifičkom okeanu i pojačava kišne padavine koje donose poplave u dijelovima Amerike i šire.

Pasoš-BiH-280825

BiH

Mnogi roditelji ovo ne znaju: BiH državljanstvo za djecu rođenu vani ima vremensko ograničenje

Sezonske prognoze i njihov uticaj na vrijeme mogu da znače milione dolara uštede za sektore poljoprivrede, zdravstva i saobraćaja, dodala je WMO, pri čemu se pripremama za predviđene vremenske prilike mogu spasti hiljade života, prenio je Rojters.

