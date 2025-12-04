Evropska komisija zvanično odobrila Reformsku agendu BiH

Evropska komisija službeno je odobrila Reformsku agendu BiH, čime je potvrđeno da dokument ispunjava ključne uslove za korištenje 976,6 miliona evra iz Instrumenta EU za reforme i rast.

Ova odluka predstavlja jedan od najvažnijih koraka BiH na putu ka dubljoj ekonomskoj integraciji s Evropskom unijom.

Reformska agenda, koju je BiH dostavila 30. septembra 2025. godine, prema ocjeni Komisije ispunjava ciljeve Uredbe o Instrumentu za rast. Dokument definiše niz prioritetnih reformi usmjerenih na ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, jačanje privatnog sektora, zadržavanje mladih i kvalifikovanih kadrova, te unapređenje temeljnih prava i vladavine prava.

Nakon pozitivne ocjene, preostaje da BiH potpiše i ratifikuje Sporazum o instrumentu i Kreditni sporazum. Tek nakon što ti dokumenti stupe na snagu, te kada se ispune svi propisani uslovi, može početi isplata sredstava, uključujući i predfinansiranje.

Odobrenje Reformske agende predstavlja važan iskorak u okviru šireg Plana rasta za Zapadni Balkan, vrijednog 6 milijardi evra. Ovaj program funkcioniše po principu „investicija uz reforme“ i državama regiona treba da omogući brže približavanje jedinstvenom tržištu EU, uz određene rane ekonomske koristi za građane.

BiH će, kao i ostale zemlje u regionu, sredstva dobiti isključivo pod uslovom uspješnog sprovođenja reformskih mjera, koje obuhvataju temeljne političke promjene, jačanje institucija i socioekonomske reforme uz kontinuiranu saradnju s Evropskom komisijom.

S odobrenjem Reformske agende BiH, svih šest partnera Zapadnog Balkana sada ima usvojene reformske programe i može početi koristiti pogodnosti iz Instrumenta, dok paralelno napreduje na svom evropskom putu.