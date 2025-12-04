Otvaranje GP Gradiška pod znakom pitanja: Zijad Krnjić opet bio protiv izmjene Pravilnika UIO

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) danas opet nije donio odluku o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO čime nisu stvoreni uslovi da se izvrši raspoređivanje carinika na novi granični prelaz Gradiška koji treba biti svečano otvoren 11. decembra, saznaje Kliks.

Zijad Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada FBiH na sjednici UO UIO koja je održana prije dva dana je glasao protiv formalnih izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, koje bi omogućile preraspodjelu postojećih radnika Uprave da bi sa radom počeo novoizgrađeni prelaz.

Na današnjoj, ponovo elektronskoj sjednici, Krnjić je ponovio svoj stav.

Punih šest godina prošlo je otkako je počela izgradnja mosta na Savi. Prethodila je tome decenija pregovora. I taman kad su svi pomislili da će most dobiti svoju funkciju, jer bez graničnog prelaza je nema, u pitanje je dovedeno otvaranje ovog prelaza. I to nepunih deset dana pred svečanu ceremoniju presijecanja crvene vrpce.

- Došli smo do određene formalne tačke koja podrazumijeva samo formalnu izmjenu kako bi se postojeći radnici UIO mogli premjestiti na granični prelaz koji je izgrađen, koji je logistički i u funkcionalnom smislu opremljen. Iz nekog razloga ekspertski član koji je imenovan od Vlade FBiH, je glasao protiv jedne takve formalne odluke - rekao je ranije predsjednik Upravnog odbora UIO Srđan Amidžić.

Tako je neusvajanje formalne izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO postalo i formalna prepreka otvaranju novoizgrađenog prelaza, koji će, Amidžić podsjeća eksperta iz Federacije, koristiti i građani Republike Srpske i Federacije BiH.

- Ne mogu da vjerujem da ovakve stvari poprimaju političku konotaciju, jer se to odnosi na sve ljude u BiH i da se ta normalnost izgubila do te mjere da se i ovakve stvari politizuju - kaže Amidžić.

Svečano otvorenje novog GP Gradiška na strani BiH i GP Gornji Varoš na strani Hrvatske zakazano je za 11. decembar. Sada postoji opcija da granični prijelaz svečano bude otvoren, ali ne i pušten u promet za putnike.