Mitrović: Donesene tri uredbe o podsticajima za srednja i mala preduzeća

Na sjednici Vlade Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva donijelo je tri uredbe koje se odnose na područje malih i srednjih preduzeća: uredba o dodjeli podsticaja za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, odredba o dodjeli podsticaja za promocije malih i srednjih preduzeća i uredba o podsticajima za unapređenje preduzetničke infrastrukture, rekao je ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović.

''Pored toga jedna od bitnih tačaka je i strategija razvoja preduzetništva RS za period 2026-2032. , informacija o utrošku sredstava za direktna ulaganja za 2024. godinu, kao i informacija o realizaciji podsticaja za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Uredbe su donijete jer je početkom godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća'', kazao je Mitrović.