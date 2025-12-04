Logo
Mitrović: Donesene tri uredbe o podsticajima za srednja i mala preduzeća

ATV

04.12.2025

13:37

0
Митровић: Донесене три уредбе о подстицајима за средња и мала предузећа
Foto: ATV

Na sjednici Vlade Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva donijelo je tri uredbe koje se odnose na područje malih i srednjih preduzeća: uredba o dodjeli podsticaja za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, odredba o dodjeli podsticaja za promocije malih i srednjih preduzeća i uredba o podsticajima za unapređenje preduzetničke infrastrukture, rekao je ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović.

''Pored toga jedna od bitnih tačaka je i strategija razvoja preduzetništva RS za period 2026-2032. , informacija o utrošku sredstava za direktna ulaganja za 2024. godinu, kao i informacija o realizaciji podsticaja za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Uredbe su donijete jer je početkom godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća'', kazao je Mitrović.

Vojin Mitrović

sjednica Vlade

Komentari (0)
