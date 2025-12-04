Logo
Pročitajte ovu molitvu za djecu: Vjeruje se da pomaže roditeljima da ih izvedete na pravi put

04.12.2025

11:05

Sveštenik Aleksandar Praščević objavio je riječi roditeljske molitve za djecu.

Ova molitva može da pomogne roditeljima da svoju djecu izvedu na pravi put.

Najveća želja svakog roditelja je da mu djeca budu živa, zdrava, srećna. Većina se trudi da uradi sve što je u njihovoj moći da tako i bude, a vjernici se često sa ovom molbom i željom obraćaju Bogu. Sveštenik Aleksandar Praščević je na svom Jutjub kanalu objavio roditeljsku molitvu za djecu, a evo kako ona glasi:

Oče sveti, Besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušeno Ti se molim za djecu koju si mi podario.

Sačuvaj ih u Tvojoj milosti i svetosti, da bi se Tvoje Ime proslavljalo u njima.

Uputi me Tvojom milošću, kako da ih podignem za slavljenje Tvoga Svetog Imena, a na korist ostalih ljudi.

Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to. O, Gospode, prosveti razum moje djece Tvojom Premudrošću, da nauče dušom i mišlju da Tebe vole.

Usadi u srca njihova strah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez grešnosti.

Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću, marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom.

Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži. Blagoslovi moju djecu, da bi mogli napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod Tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi.

Neka bi njihovi anđeli čuvari bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga svijeta i od zamki nečistih duhova.

A kad moja djeca pogreše pred Tobom, ne okreni svoje Lice od njih, nego, prema tvome velikom milosrđu budi milostiv i njima, jer Ti si jedini koji čistiš ljude od svakog grijeha. Nagradi moju djecu svim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje.

Sačuvaj ih od razjarenosti, gnjeva, nesreće, zla i muka kroz sve dane života njihovog.

O, Dobri Gospode, ja Ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje djece.

Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom djecom mogu stati pred Tebe u dan Strašnog Suda Tvoga, i da Ti bez straha kažem: Evo me Gospode, sa djecom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam Tvoje najsvetije Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sve dok traje ovog svijeta.

Amin.

