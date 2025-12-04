Logo
U ovim dijelovima se očekuje snijeg za vikend

ATV

04.12.2025

15:44

У овим дијеловима се очекује снијег за викенд
Foto: Pexel/Nadine Wuchenauer

U Republici Srpskoj za vikend će biti oblačno vrijeme sa slabom kišom, a u višim predjelima sa susnježicom i snijegom.

U subotu, 6. decembra, nakon jutra sa slabom kišom i susnježicom, tokom dana biće uglavnom suvo vrijeme, uz kraće sunčane intervale, dok će sunčanije biti u Hercegovini, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Minimalna temperatura od tri do osam, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od pet do 11, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

Pretežno oblačno povremeno sa padavinama biće i u nedjelju, 7. decembra, u nižim predjelima sa kišom, a u višim predjelima sa slabim snijegom i susnježicom.

Minimalna temperatura od dva do šest, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od šest do 10, na jugu do 14, a u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 8. decembra, biće uglavnom oblačno uz duže sunčane periode, a na jugu biti sunčano.

Minimalna temperatura od dva do pet, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od šest do 11, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

RHMZ

