Orlovi nosili poseban znak na početku meča protiv Engleske na Vembliju

Fudbalska reprezentacija Srbije na velelepnom Vembliju u Londonu igra utakmicu pretposljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Engleske.

Srpski tim traži osvetu za utakmicu iz Beograda iz septembra kada je bilo 5:0 za tim koji je već obezbijedio Mundijal.

Naš tim traži pozitivan rezultat, pod tim se prije svega misli na pobjedu, ako je ikako moguće, kako ne bismo previše razmišljali o utakmici Andora - Albanija.

Srpski reprezentativci su na početku utakmice u glas pjevali himnu "Bože pravde", a na svojim grudima su imali poseban simbol. Naime, nosili su čuvenu Natalijinu ramondu na sebi.

U pitanju je cvijet koji simbolizuje pobjedu Srbije u Prvom svetskom ratu, a Natalijina ramonda osim pobjede označava i stradanje i vaskrsenje srpskog naroda, prenosi Telegraf.