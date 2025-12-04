Uhapšeni prevaranti sa TikTok-a: Lažno se predstavljali, pa na prevaru uzimali pare

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu uhapsili su D. S. C. (30) iz Nigerije i M. D. (42) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo prevara.

Oni se sumnjiče da su u oktobru ove godine stupili u kontakt sa oštećenom posredstvom društvene mreže TikTok predstavljajući se kao lice Endru Tomas iz Londona, da bi nastavili komunikaciju putem aplikcije Vocap i oštećenu doveli u zabludu da će joj poslati paket sa poklonom na njenu adresu, da bi je nakon par dana navodno agent za dostavu paketa obavijestio da je paket stigao u Srbiju i da na ime slanja i preuzimanja pošiljke u kojoj se nalazi 30.000 dolara, ona treba da uplati određena novčana sredstva.

Oštećena je to i učinila i u više odvojenih transakcija, u jednoj banci, uplatila na tekući račun osumnjičene M. D. ukupan iznos od 582.000 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu.

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni u proteklih šest mjeseci izvršili više krivičnih djela ovakvih prevara, na identičan način, čime su oštetili više građana na teritoriji cijele Srbije i time pribavili protivpravnu imovinsku korist koja prelazi 4,6 miliona dinara.