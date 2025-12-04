Hrvatska: Antifašizam kao jedini odgovor na fašizam?

Kada imate u državi izraženo desničarenje, veličanje ustaštva, govor mržnje, netrpeljivost, isključivost, ukratko fašizam - jedini odgovor na sve navedeno je antifašizam. To su poručili učesnici protesta u četiri grada Hrvatske.

"Ujedinjeni smo protiv fašizma jer je dio nas rođen nakon rata ,a ipak osjećamo njegove posljedice", rekla je Maja Osmančević, član inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma“ i dodala:

"Ujedinjeni smo protiv fašizma jer nasilje prema neistomišljenicima mora stati".

Ipak nasilje rijetko kada biva zaustavljeno vatrenim govorima. Epilog - gađanje crvenom bojom, provokacije i okršaji sa policijom.

Hrvatska definitivno ide u smjeru koji nije progresivan, čim su joj ovakvi protesti nužni. Antifašizam je upisan u Ustav Republike Hrvatske i izjednačavati antifašizam kao narativ koji bi vodio ka novoj Jugoslaviji je pogrešno, smatra Viktor Gotovac politički komentator i profesor zagrebačkog Pravnog fakulteta.

"Antifašizam svakako ne treba dovoditi u vezu sa nekakvom jugonostalgijom ona to nije. Antifašizam postoji u cijeloj Evropi, hoće li neko reći da je Evropa nastala na jugonostalgiji, nije. To je jedan vrijednosni sud utkan u hrvatskom ustavu, a hrvatski ustav govori govori o slobodama i pravima građana , to je vrijednost antifašizma. Glasna manjina zapravo provocira, oni ne shvataju da ruše temelje države u koju se zaklinju“, kaže Viktor Gotovac, politički komentator.

Odavno se pretjeralo sa desničarskom retorikom i izražavanjem ljubavi prema Anti Paveliću, to što se decenijama prenosi na mlade, sada se vratilo kao bumerang.

Ovakvi protesti ulivaju nadu da je hrvatsko društvo spremno da se obračuna sa revizionizmom i vrati na univerzalne vrijednosti, jer bolje je da urade to sami nego da ih Srbi i svi ostali za to opravdano prozivaju, kaže Savo Štrbac, direktor Veritasa.

"Daje nekakvu nadu eto bude se i mediji u Evropi koji osuđuju to, mislim da sam noćas čitao nekakve austrijske medije koji su vrlo dobro dali analizu u Hrvatskoj jednu kritiku tog društva da su skrenuli baš od Tompsonovog koncerta da su sad postali revizionisti pravi tog fašizma", ističe Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono- informacionog centra "Veritas".

Milanović i Plenković potiču iz komunističkih, partizanskih porodica i kao ljevičare ih je kaže Štrbac i i doživljavao. Trebalo bi što prije da se odrede i zauzmu konkretne stavove.

"Da neće Plenković kao sad u zadnje vrijeme , govoriti „ Pa kome smetaju te tri riječi- 'Za dom spremni?!', koje sada Tompsom na svim koncertima uzvikuje , jer kao to su samo tri riječi. Jasno je da se to tako ne može shvatiti. Pod tim pokličem su stradali Srbi, Jevreji, Romi pa i antifašisti, Hrvati po nacionalnosti", kaže Štrbac.

Poziv Inicijative za Hrvatsku bez nasilja neki nisu čuli ili nisu razumjeli. Važno je da se Hrvatska sa fašizmom suočila i suprotstavila mu se, jer i to daje tračak nade, smatraju naši sagovornici.